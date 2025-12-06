शनिवार, 6 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (11:29 IST)

सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग शादी के बंधन में बंधीं सारा खान, हिंदू रीति-रिवाज से रचाई दूसरी शादी

Sara Khan marries for the second time
बिग बॉस फेम और टीवी एक्ट्रेस सारा खान दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं। एक्ट्रेस ने 5 दिसंबर को 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई। एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक उम्र में सारा खान से 4 साल छोटे हैं। 
 
इससे पहले कृष और सरा ने 6 अक्टूर को कोर्ट मैरिज की थी। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही है। इस शादी में उनके दोस्तों और परिवार ने शिरकत की। हालांकि अपने बेटे कृष की शादी से सुनील लहरी नदारद रहे। 
 
शादी के फंक्शन के बाद सारा और कृष ने एक छोटी सी रिसेप्शन पाटी भी रखी। वहां दोनों दोनों ने पैपराजी से मुलाकात की और उन्हें पोज भी दिए। 
 
कैसे हुई थी सारा और कृष की मुलाकात 
कृष संग पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था, एक साल पहले मेरी मुलाकात कृष से एक डेटिंग एप पर हुई थी। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी, तो मुझे उनसे तुरंत ही अपनापन महसूस हुआ। जल्दही उनसे बातचीत शुरू हो गई और अगले ही दिन उनसे मुलाकात हुई। 
 
बता दें कि सारा खान की पहली शादी साल 2010 में एक्टर अली मर्चेंट संग हुई थी। हालांकि साल 2011 में ही दोनों का तलाक हो गया था। वहीं अब वह रामायाण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी के घर की बहू बन गई हैं। कृष सुनील लहरी के बेटे हैं। 
 
सुनील लहरी ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी राधा सेन से हुई थी लेकिन बाद में तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने भारती पाठक से शादी की और बेटे कृष के पिता बने थे। लेकिन जब कृष 9 महीने के थे, जब दूसरी पत्नी से भी उनका रिश्ता टूट गया। कृष की परवरिश अकेले मां भारती ने की है। 
