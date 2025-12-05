शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. From grand period dramas to Sania Mirza biopic Kriti Kharbandas hit list includes
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (15:34 IST)

पर्दे पर इस टेनिस प्लेयर का किरदार निभाना चाहती हैं कृति खरबंदा, बताई अपनी हिट लिस्ट

Kriti Kharbanda upcoming movie
अपनी खूबसूरती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कृति खरबंदा अब ऐसे किरदारों की तलाश में हैं, जो उन्हें एक नए, गहरे स्तर पर चुनौती दें। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वह आगे किस तरह के रोल या जॉनर एक्सप्लोर करना चाहेंगी?
 
इस पर कृति खरबंदा का जवाब महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ अतीत की मधुर स्मृतियों और परफॉर्मेंस के प्रति जुनून से भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि भविष्य में वे ऐतिहासिक ऐपिक फिल्मों जैसे 'मुगल-ए-आज़म', 'बाजीराव मस्तानी' और 'राम लीला' जैसी कालजयी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहेंगी, जहां भव्यता के साथ-साथ इमोशन और दमदार किरदारों की दुनिया हो।
 
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं 'मुगल-ए-आज़म' और 'बाजीराव मस्तानी' जैसी किसी फिल्म में काम करना पसंद करूंगी। 'हाउसफुल 4' के जरिए मैंने उस दुनिया की थोड़ी झलक देखी थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ऐसा किरदार निभाना चाहती हूँ, जो ऐतिहासिक हो।
 
गौरतलब है कि कृति के लिए इन विशालकाय फिल्मों का सौंदर्य, उनकी भावनाएँ, शानदार कॉस्ट्यूम, और मजबूत महिला किरदार, सब मिलकर एक ऎसी दुनिया रचते हैं जिसमें वह बतौर एक्टर अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ा सकें। वे कहती हैं, मेरे लिए ज़्यादा स्क्रीन प्रेज़ेंस से ज़्यादा ज़रूरी है, एक दमदार किरदार। 
 
कृति ने कहा, हालांकि मैं अपने पर्सनल पैशन की बात करूं तो मैं मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा का किरदार निभाना चाहूंगी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा टेनिस खेलते हुए बिताया है। इसके अलावा इस बायोपिक को करने की एक वजह यह भी है कि मैं सानिया मिर्ज़ा की प्रेरणादायक कहानी से काफी प्रभावित हूं। 
 
वैसे बॉलीवुड में आज जिस तरह से पीरियड ड्रामा और स्पोर्ट्स बायोपिक लगातार छाए हुए हैं, ऐसे में कृति के फ़ैंस भी उन्हें इस तरह के किरदारों में देखना चाहेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि कृति का ड्रीम रोल उनकी अभिनय यात्रा को एक नया आयाम देगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्राइम वीडियो ने किया 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' के आखिरी सीजन का ऐलान, इस दिन होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो ने किया 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' के आखिरी सीजन का ऐलान, इस दिन होगा प्रीमियरप्राइम वीडियो ने इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड ओरिजिनल सीरीज़ 'फोर मोर शॉट्स प्लीज़!' के आखिरी सीजन का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के फाइनल सीज़न की ग्लोबल प्रीमियर डेट 19 दिसंबर होगी। साल के आखिर में ये शो धमाकेदार अंदाज़ में वापसी कर रहा है, और हॉलिडे सीज़न के ठीक समय पर आ रहा ये आखिरी चैप्टर फैन्स के लिए एक परफेक्ट ईयर-एंडर ट्रीट जैसा है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

एक साल पहले 'पुष्पा 2' ने रचा था इतिहास, अल्लू अर्जुन ने पोस्ट में कही दिल की बात

एक साल पहले 'पुष्पा 2' ने रचा था इतिहास, अल्लू अर्जुन ने पोस्ट में कही दिल की बातअल्लू अर्जुन, जो भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में से एक हैं, लंबे समय से पर्दे पर जादू बिखेरने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और 'पुष्पा 2' में पुष्पा राज के उनके किरदार भी उससे कोई अलग नहीं है। पुष्पा राज के रूप में, उन्होंने अपनी स्टाइल, करिश्मा और बेमिसाल स्क्रीन प्रेज़ेंस से दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया।

आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'हैप्पी पटेल' पर सलमान खान की खास प्रतिक्रिया

आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'हैप्पी पटेल' पर सलमान खान की खास प्रतिक्रियाआमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा से बॉलीवुड की टॉप फिल्म कंपनियों में से एक रही है, जो लगातार यादगार हिट्स देती आई है। कई सफल फिल्मों के बाद, अब यह बैनर एक मज़ेदार जासूसी कहानी लेकर आ रहा है, जो हंसी और ड्रामा का धमाकेदार मिश्रण दिखाने वाली है।

देओल परिवार फार्महाउस पर सेलिब्रेट करेगा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, 'ही-मैन' के फैंस के लिए भी खुलेंगे दरवाजे

देओल परिवार फार्महाउस पर सेलिब्रेट करेगा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, 'ही-मैन' के फैंस के लिए भी खुलेंगे दरवाजेबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी जल्दबाजी में किया गया था। धर्मेंद्र के लाखों फैंस को उनकी अंतिम झलक तक नहीं दिखाई गई थी, जिससे कई लोगों ने नाराजगी जताई थी।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com