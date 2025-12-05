शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
एक साल पहले 'पुष्पा 2' ने रचा था इतिहास, अल्लू अर्जुन ने पोस्ट में कही दिल की बात

Pushpa 2 completes one year of its release
अल्लू अर्जुन, जो भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में से एक हैं, लंबे समय से पर्दे पर जादू बिखेरने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और 'पुष्पा 2' में पुष्पा राज के उनके किरदार भी उससे कोई अलग नहीं है। पुष्पा राज के रूप में, उन्होंने अपनी स्टाइल, करिश्मा और बेमिसाल स्क्रीन प्रेज़ेंस से दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया। 
 
अल्लू अर्जुन के समर्पण और अभिनय क्षमता ने हाल के सिनेमा के सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित किरदारों में से एक में जाना फूंक दिया है। यह फिल्म अपने आप में एक फिनॉमिनोन बन गई, जिसने दुनिया भर में बॉक्स-ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और पॉप कल्चर पर एक हमेशा रहने वाली छाप छोड़ी। 
 
'पुष्पा 2' की रिलीज़ को एक साल पूरा हो गया है। अल्लू अर्जुन ने इस पड़ाव का जश्न मनाने के लिए एक खास पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में फ़िल्म के निर्देशक, सुकुमार, के साथ एक यादगार तस्वीर है, जो पुष्पा को बनाने के पीछे की भावना और सफर को दर्शाता है। 
 
तस्वीर के साथ, उन्होंने फिल्म के शानदार सफर को दिखाते हुए एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है और साथ में फैंस को उनके असीम प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, पुष्पा... हमारी ज़िंदगी की पांच साल की एक यादगार सफर है। इस फ़िल्म को दर्शकों ने हमें इतना असीम प्यार, ताक़त और साहस दिया है कि हम अपनी कला में और गहराई तक उतर सकें। 
 
उन्होंने लिखा, इसे एक फिनॉमिनोन बनाने के लिए हम इस देश और बाहर के हर व्यक्ति के हमेशा आभारी रहेंगे। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने अपने सभी कलाकारों, तकनीशियनों, पूरी यूनिट, निर्माताओं, वितरकों और निश्चित रूप से कैप्टन @aryasukku गारू के साथ यह यात्रा तय की है। मैं इस यात्रा में आप में से हर एक को धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर दिल से आभार के साथ... धन्यवाद। 
 
अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2: द रूल के साथ सफलता का एक उदाहरण स्थापित किया। जहां उन्होंने इस फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया, वहीं उन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इस फ़िल्म ने अकेले हिंदी में 800 करोड़ रुपए और दुनिया भर में लगभग 1800 करोड़ रुपए की बड़ी कमाई की है। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन अपनी अगली बड़ी परियोजना की तैयारी कर रहे हैं, जिसका टेंटेटिव टाइटल AA22XA6 है और इसका निर्देशन प्रशंसित फ़िल्म निर्माता एटली कर रहे हैं। फिल्म पहले ही बहुत उत्साह पैदा कर रही है, क्योंकि दीपिका पादुकोण उनके साथ स्क्रीन पर आ रही हैं।
