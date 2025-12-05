शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
भूषण कुमार संग तलाक की खबरों पर दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मीडिया जरूर मेरा...

Divya Khosla Kumar
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वह टी-सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार की पत्नी हैं। बीते कुछ समय से दिव्या और भूषण कुमार के तलाक लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब इन खबरों पर दिव्या ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। 
 
दिव्या खोसला ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सवाल-जवाब राउंड किया। इसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के खुलकर जवाब दिए। इस दौरान दिव्या ने पति भूषण कुमार संग तलाक की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया। साथ ही बॉलीवुड के जहरीलेपन पर भी बात की। 
 
एक यूजर ने दिव्या खोसला से पूछा कि वह बॉलीवुड में फैले टॉक्सिक माहौल, जहरीलेपन और दिखावे को लेकर लगातार बढ़ते दबाव के बीच खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखती हैं? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, मुझे खुद लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ मगरमच्छ हैं, और आप उनके बीच से रास्ता बना रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है अपने आप के प्रति सच्चे रहना। मैं काम पाने के लिए अपनी आत्मा कभी नहीं बेचूंगी।
 
दिव्या से एक फैन ने पूछा कि क्या आपका तलाक हो चुका है? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरा तलाक नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया जरूर मेरा तलाक करवाना चाहती है।'  
 
बता दें कि दिव्या खोसला और भूषण कुमार के तलाक की खबरें उस समय आनी शुरू हुई थी, जब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने नाम से 'कुमार' सरनेम हटा दिया था। इसके बाद दिव्या के टी-सीरीज को भी अनफॉलो करने की खबरें आई थी। हालांकि बाद में दिव्या ने क्लीयर किया था कि ज्योतिष की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदला था। 
 
दिव्या खोसला ने 21 साल की उम्र में सल 2005 में भूषण कुमार संग शादी रचाई थी। दोनों का एक बेटा रुहान भी है। दिव्या आखिरी बार फिल्म 'एक चतुर नार' में नजर आई थीं। 
