गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. paparazzi slams jaya bachchan for her gandi pant remark said will you boycott agastya nanda moive
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (17:34 IST)

जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर कर दी अपमानजनक टिप्पणी, भड़के फोटोग्राफर्स बोले- पूरी फैमिली का करेंगे बॉयकॉट...

Jaya Bachchan's controversial statement
बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा जया बच्चन और पैपराजी के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है। जया अक्सर अपना आपा खोते हुए पैपराजी को भला-बुरा कह देती हैं। हालांकि पैपराजी उनका सम्मान करते हुए कभी बुरा नहीं मानते। लेकिन इस बार जया बच्चन ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद पैपराजी ने उनका बायकॉट कर दिया है। 
 
दरअसल, हाल ही में जर्नलिस्ट बरखा दत्त संग बात करते हुए जया ने पैपराजी को लेकर कहा, ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? ये जो बाहर गंदे गंदे पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं... उन्हें लगता है कि उनके पास मोबाइल है तो वे आपकी फोटो ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं।
 
जया बच्चन के इस बयान पर पैपराजी काफी नाराज हो गए हैं। मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए कहा, वह वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और हमेशा स्टार्स की मर्यादा का ख्याल रखते हैं। वरिंदर ने एक किस्सा साझा किया जब अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में एक फैन को धक्का दे दिया था। यह वीडियो उनके वरिंदर के पास था, पर अमिताभ की उम्र और इमेज का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे पोस्ट नहीं किया।
 
वरिंदर ने कहा, रणबीर कपूर ने कहा था कि पैप राहा की तस्वीरें ना ले और दीपिका रणवीर की दुआ के लिए भी यही था, तो हमने नहीं किया। मैं यह नहीं कह रहा कि फील्ड के सभी लड़के सही हैं। मैंने उन्हें पहले भी अपनी भाषा का ध्यान रखने के लिए कहा है। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए- क्या वह जिन सभी पैप्स को टारगेट कर रही है, वे सच में पैप्स हैं, या यूट्यूबर्स और फैंस मिले हुए हैं? किसी को ऐसे बुरा मत बोलिए। मैंने अपने साथियों से कहा कि वे अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट रखें और जया बच्चन का बॉयकॉट करें।
 
मानव मंगलानी ने कहा, शायद "वह डिजिटल युग में नहीं आई हैं," और शायद उनके बच्चे और पोते-पोतियां उन्हें सिखा सकते हैं। साथ ही, यूट्यूबर्स और अच्छी फ़ॉलोइंग वाले इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के अचानक आने से फील्ड में कुछ अफरा-तफरी मच गई है। ये लोग सेलेब्स से किसी तरह का रिस्पॉन्स पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिससे उनके वीडियो वायरल हो जाएं, जो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है।
 
पल्लव पालीवाल ने जया बच्चन के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, किसी की मेहनत, कपड़ों या उनके बैकग्राउंड पर टिप्पणी करना गलत है। जया बच्चन के नाती, अगस्त्य नंदा की फिल्म ‘इक्कीस’ जल्द रिलीज होने वाली है और यदि पैपराजी प्रमोशन कवर न करें, तो इसका वास्तविक असर दिखाई देगा। अगर जया जी सोचती हैं कि वह अगस्त्य की फिल्म को बिना पाप्स के प्रमोट कर सकती हैं, तो ऐसा कर के दिखाएं। सोशल मीडिया आज सबसे तेज़ माध्यम है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुल्हन ने की शाहरुख खान से 'बोलो जुबान केसरी' डायलॉग कहने की डिमांड, किंग खान बोले- मेरी फैन हो या...

दुल्हन ने की शाहरुख खान से 'बोलो जुबान केसरी' डायलॉग कहने की डिमांड, किंग खान बोले- मेरी फैन हो या...बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। किंग खान फिल्मों के अलावा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। वह अक्सर आलीशान शादियों में परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं। शाहरुख हाल ही में दिल्ली में एक शादी में पहुंचे।

सलमान खान के जबरदस्त लुक ने लगाई इंटरनेट पर आग, बर्थडे मंथ की हुई स्टाइलिश शुरुआत

सलमान खान के जबरदस्त लुक ने लगाई इंटरनेट पर आग, बर्थडे मंथ की हुई स्टाइलिश शुरुआतसलमान खान बिना किसी शक के देश के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनके फैंस बहुत हैं और जो बेहद पॉपुलर हैं। सालों से उन्होंने सिर्फ अपने स्टाइल, करिश्मा और अभिनय से ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और निजी जीवन की गर्मजोशी से भी लोगों का दिल जीता है।

सुनहरे पंखों वाली परी बनीं नुसरत भरुचा, ग्लैम फैशन को दिया नया आयाम

सुनहरे पंखों वाली परी बनीं नुसरत भरुचा, ग्लैम फैशन को दिया नया आयामनुसरत भरुचा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह इंडस्ट्री की सबसे रोमांचक स्टाइल आइकॉन में से एक हैं। फिलहाल उनका नया फैशन मोमेंट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और वो है एक शानदार गोल्डन फ़ेदर ड्रेस, जिसमें वे सुनहरी परी लग रही हैं।

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा, बोले- मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों संग किया काम...

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा, बोले- मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों संग किया काम...बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं।

दीपिका पादुकोण के आउट होने के बाद 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल में होगी प्रियंका चोपड़ा की एंट्री!

दीपिका पादुकोण के आउट होने के बाद 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल में होगी प्रियंका चोपड़ा की एंट्री!साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म के सीक्वल से दीपिका पादुकोण बीते दिनों अलग हो चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com