दुल्हन ने की शाहरुख खान से 'बोलो जुबान केसरी' डायलॉग कहने की डिमांड, किंग खान बोले- मेरी फैन हो या...
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। किंग खान फिल्मों के अलावा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। वह अक्सर आलीशान शादियों में परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं। शाहरुख हाल ही में दिल्ली में एक शादी में पहुंचे।
इस हाई प्रोफाइल शादी से शाहरुख खान के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। शादी में स्टेज पर दुल्हन ने किंग खान से अपनी फेमस 'जुबान केसरी' लाइन बोलने की रिक्वेस्ट कर दी। शाहरुख ने दुल्हन की इस डिमांड को बड़ी ही शांति और ह्यूमर के साथ ठुकराया।
शाहरुख खान हंसते हुए कहते हैं, 'एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो जान नहीं छोड़ते है। गुटखा वाले भी ना यार। हर बार जब करता हूं तो पैसे लेता हूं डार्लिंग। पापा को कह देना तुम।' लेकिन इसके बाद भी दुल्हन बार-बार शाहरुख से जुबान केसरी डायलॉग बोलने को कहती दिखीं।
फिर शाहरुख कहते हैं, अच्छी बात करते हैं। मैं थोड़ी ना यहां पर जुबान केसरी करूंगा। अरे नहीं, बैन हो चुकी हैं ये चीजें। खराब हो जाएंगी। बिल्कुल भी गलत बातें मत करो। मुझे भी बैन करवाओगी। मेरी फैन हो या विमल की फैन हो तुम।
शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ सुहाना खान और दीपिका पादुकोण नजर आएंगी।