गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (12:49 IST)

रेड ड्रेस में आयशा खान का सुपर हॉट लुक, बोलीं- Call me rose

Ayesha Khan hot photos
'बिग बॉस' फेम और एक्ट्रेस आयशा खान जल्द ही कपिल शर्मा के साथ फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में नजर आने वाले हैं। आयशा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें फैंस संग शेयर करती रहती हैं। 
 
आयशा ने हाल ही में रेड कलर की ड्रेस में अपना सुपर हॉट लुक फैंस संग शेयर किया है। तस्वीरों में रेड कलर की डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस में आयशा का बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है। 
 
आयशा ने ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही हाथ में एक खूबसूरत ब्रेसलेट भी कैरी किया है। 
 
तस्वीरों में आयशा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, Call me rose. आयशा का यह लुक देख फैंस मदहोश हो गए हैं। 
सोशल मीडिया पर आयशा खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 5.8 मिलियन फॉलोअर्स है। 
एयर इंडिया पर नाराज हुई अनुष्का शंकर, फ्लाइट में सफर के दौरान टूटा सितार

एयर इंडिया पर नाराज हुई अनुष्का शंकर, फ्लाइट में सफर के दौरान टूटा सितारदिवंगत महान सितारवादक रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी सितार वादक हैं। हाल ही में अनुष्का शंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर एयर इंडिया एयरलाइन पर गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करते वक्त अनुष्का का सितार टूट गया।

इस वजह से 'मोहब्बतें' के लिए अमिताभ बच्चन ने ली थी महज 1 रुपए फीस

इस वजह से 'मोहब्बतें' के लिए अमिताभ बच्चन ने ली थी महज 1 रुपए फीसबॉलीवुड के महानायक अभिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन की 'मोहब्बतें' हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स थे।

शिरडी साई बाबा संस्थान को कोर्ट से मिली मंजूरी, सुधीर दलवी को इलाज के लिए देंगे 11 लाख रुपए

शिरडी साई बाबा संस्थान को कोर्ट से मिली मंजूरी, सुधीर दलवी को इलाज के लिए देंगे 11 लाख रुपए1977 में आई फिल्म 'शिरडी के साईबाबा' में साई बाबा का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाले सुधीर दलवी जानलेवा इंफेक्शन से जूझ रहे हैं। एक्टर के इलाज के लिए उनके परिवार ने आर्थिक मदद की मांग की थी। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिरडी साई बाबा संस्थान को सुधीर दलवी को आर्थिक मदद देने की अनुमति दे दी है।

मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बनी 2025 की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज

मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बनी 2025 की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीजप्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' को दर्शकों का जबरदस्त‍ रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं अब प्राइम वीडियो ने इस सीरीज के रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन का ऐलान किया। 21 नवंबर को रिलीज़ हुए इस सीज़न ने लॉन्च वीक में ही भारत में साल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बनकर बड़ा मुकाम हासिल किया है।

पर्दे पर वी. शांताराम का किरदार निभाने जा रहे सिद्धांत चतुर्वेदी, बोले- यह सच में बहुत मायने रखता है...

पर्दे पर वी. शांताराम का किरदार निभाने जा रहे सिद्धांत चतुर्वेदी, बोले- यह सच में बहुत मायने रखता है...सिद्धांत चतुर्वेदी बड़े पर्दे पर महान फिल्मकार वी. शांताराम का ‍किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। सिद्धांत ने वी. शांताराम के किरदार में ढलने के बाद दर्शकों को हैरान कर दिया है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार वी. शांताराम पर बन रही इस बायोपिक फिल्म में वे न सिर्फ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अध्यायों में से एक को नए सिरे से जीवंत करने जा रहे हैं।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
