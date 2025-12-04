रेड ड्रेस में आयशा खान का सुपर हॉट लुक, बोलीं- Call me rose

'बिग बॉस' फेम और एक्ट्रेस आयशा खान जल्द ही कपिल शर्मा के साथ फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में नजर आने वाले हैं। आयशा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें फैंस संग शेयर करती रहती हैं।

आयशा ने हाल ही में रेड कलर की ड्रेस में अपना सुपर हॉट लुक फैंस संग शेयर किया है। तस्वीरों में रेड कलर की डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस में आयशा का बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है।

आयशा ने ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही हाथ में एक खूबसूरत ब्रेसलेट भी कैरी किया है।

तस्वीरों में आयशा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं।

इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, Call me rose. आयशा का यह लुक देख फैंस मदहोश हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर आयशा खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 5.8 मिलियन फॉलोअर्स है।