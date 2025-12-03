'हक' की सफलता के बाद यामी गौतम ने फैंस से कही दिल की बात, बोलीं- अच्छी सिनेमा जीतना चाहिए…

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को फिल्म 'हक' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहना मिली है। हाल ही में उन्होंने अपने फैंस, क्रिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहद दिल छू लेने वाला संदेश साझा किया है। फिल्मों के लिए आने वाले एक और बड़े शुक्रवार से पहले, यामी ने थोड़ा ठहरकर अपने दिल की बात कही—उन्होंने अपनी फिल्म को मिले प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया और आज के बदलते सिनेमा को लेकर अपने विचार भी रखे।

अपने सोशल मीडिया नोट में यामी ने हक़ को मिले सम्मान और पसंद के लिए आभार व्यक्त किया, हालांकि यह एक “छोटी फिल्म” थी, जबकि मार्केट अक्सर बॉक्स ऑफिस की कमाई और जोरदार मार्केटिंग के आधार पर तय होता है।

उन्होंने लिखा, जैसे ही हम एक नए शुक्रवार की ओर बढ़ रहे हैं, खासकर यह एक ऐसा शुक्रवार होने वाला है जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खास है :-), मैंने सोचा कि एक पल लेकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं।

यामी ने लिखा, इस नए दौर में, जहां हर तरफ हमें कई समीक्षकों, सिनेप्रेमियों, व्यापार विश्लेषकों और फिल्मों की सफलता या असफलता के कई मानकों की आवाज़ सुनाई देती है, सबसे बड़े सोमवार, सबसे तेज मंगलवार, चक्कर देने वाले बुधवार के बीच मेरी एक छोटी फिल्म - हक आई! इसे इतना सम्मान, ईमानदारी और आदर देने के लिए धन्यवाद।

उन्होंने लिखा, इतना कहने के बाद, हर फिल्म की अपनी एक यात्रा होती है और यह एक सीखने का अनुभव भी लाती है, जिसे मैं बहुत ध्यान से नोट करती हूं। इस रिलीज़ के दौरान, मैंने एक शब्द सुना- 'यामी का हक़', जो बहुत प्यारा लगा और कुछ दयालु मीडिया सदस्य और दर्शकों की तरफ से था।

यामी ने आगे लिखा, एक कलाकार के रूप में, मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे लिए असली मान्यता क्या होगी और क्या मुझे मेरा ‘हक़’ दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पेशे की खूबसूरती इसी रहस्य में है। और यही मुझे आगे बढ़ते रहने, अपना सर्वश्रेष्ठ देने, नई कहानियाँ खोजने, निडर होकर और सीधे दिल से काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि हम अपने काम की ईमानदारी को ऐसे प्रभावित होने से बचा पाएंगे। अंत में, इस जादुई दुनिया का हिस्सा होने के नाते जिसे हम फिल्म कहते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ— अच्छी सिनेमा जीतनी चाहिए… अच्छी सिनेमा ही जीतेगी। हम फिर मिलेंगे, अगले शुक्रवार।

यह नोट सच में यामी की नम्रता और अच्छे सिनेमा में उनके मजबूत विश्वास को दिखाता है। ऐसे समय में जब बॉक्स ऑफिस की कमाई अक्सर कहानी पर भारी पड़ जाती है, उनका संदेश यह याद दिलाता है कि फिल्में एक कला की यात्रा हैं और हर फिल्म इंडस्ट्री के विकास में अपना योगदान देती है।

यामी ने दिल से अंत में “हम फिर मिलेंगे, किसी अगले शुक्रवार” कहते हुए अपना धन्यवाद और मजबूत इरादा दोनों दिखाया है। जैसे ही वह नई कहानियों और फिल्मों की चुनौतियों की ओर बढ़ती हैं, दर्शक उम्मीद कर सकते हैं कि वह सच्चाई, भरोसा और दिल से भरे अभिनय जारी रखेंगी।

यामी ने हक़ के साथ यह दिखा दिया कि अच्छी फिल्म चाहे छोटी हो या बड़ी, अपने दर्शक अपनी तरफ खींच लेती है । और अगर उनके नोट से कुछ पता चलता है, तो यह केवल कई और असरदार शुक्रवारों की शुरुआत है।