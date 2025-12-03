बुधवार, 3 दिसंबर 2025
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Naga Chaitanya Shares Post After Ex Wife Samantha Ruth Prabhu second Wedding
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (13:20 IST)

सामंथा की दूसरी शादी के बाद एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शेयर‍ किया पोस्ट, चेहरे पर उदासी देख यूजर्स ने लिए मजे

Samantha Ruth Prabhu wedding
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में 1 दिसंबर को निर्देशक राज नीदिमोरू संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल नहीं किया। 
 
सामंथा और राज दोनों की यह दूसरी शादी है। दोनों की शादी में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। सामंथा की पहली सादी साउथ स्टार नागा चैतन्य संग हुई थी। कुछ समय पहले नागा चैतन्य भी शोभिता धुलिपाला संग दूसरी शादी रचा चुके हैं। 
 
सामंथा ने शादी के बाद अपनी वेडिंग तस्वीरें शेयर करके फैंस को यह खुशखबरी दी। सामंथा की दूसरी शादी के बाद उनके एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में नागा ने अपनी सीरीज 'धूथा' के दो साल पूरे होने की बात कही।
 
नागा चैतन्य ने इस सीरीज से अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह काफी उदास नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, धूथा एक ऐसा शो है जिसने साबित किया कि अगर एक एक्टर के तौर पर आप क्रिएटिविटी और ईमानदारी के आधार पर कोई फैसला लेते हैं और आप उसे अपना बेस्ट देते हैं... तो लोग आपसे जुड़ेंगे। वे आपको वह एनर्जी देंगे और वापस देंगे। धन्यवाद! 'धूथा' के 2 साल! इसे मुमकिन बनाने वाली टीम को प्यार।
 
सामंथा की शादी के बाद नागा चैतन्य ने इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। तस्वीर में नागा के उदास चेहरे को देखकर कई यूजर्स उनके मजे भी ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'भाई सामंथा की शादी हो गई, इसलिए ऐसा मुंह बनाया है ना?' 
 
एक और यूजर ने लिखा, सामंथा के पोस्ट के तुरंत बाद इसने पोस्ट कियाल ताकि लाइमलाइट मिल सके।' एक अन्य ने लिखा, 'आपने डायमंड खो दिया है।' एक और यूजर ने लिखा, 'सैम ने राज से शादी कर ली है।' 
 
बता दें कि समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चली और उन्होंने 2021 में अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट कर दी। 
स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद क्या पलाश प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? वायरल तस्वीर से बढ़ी चर्चा

स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद क्या पलाश प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? वायरल तस्वीर से बढ़ी चर्चाPalash Muchhal Premanandji Maharaj : स्मृति मंधाना और म्यूज़िक कम्पोज़र पालाश मुच्छल की शादी अचानक टलने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। शादी वाले दिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिसके बाद सभी रस्में रोक दी गईं। इसके तुरंत बाद पालाश की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस पूरी स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।

World Cup जीत के उस सेकेंड में क्या हुआ? और हरमन ने क्यों चुना जर्सी नंबर 23? जानें उन्हीं से

World Cup जीत के उस सेकेंड में क्या हुआ? और हरमन ने क्यों चुना जर्सी नंबर 23? जानें उन्हीं सेमहिला क्रिकेट की दमदार पहचान बन चुकी हरमनप्रीत कौर फेमिना की दिसंबर कवर स्टार बनी हैं। कवर पर उनकी वही ऊर्जा दिखाई देती है, जिसने भारतीय क्रिकेट को उसके सबसे यादगार जीतों में से एक तक पहुँचाया। इस कवर स्टोरी में उनकी यात्रा केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के उठान की भी कहानी है, उस समय से जब यह खेल मुश्किल से दिखता था, से लेकर आज तक जब स्टेडियम गूंजते हैं, छोटी लड़कियाँ अपने आइडल्स की एक झलक के लिए इंतजार करती हैं, और पूरा देश अपनी महिलाओं को खेलते हुए गर्व से देखता है।

धर्मेंद्र की वसीयत से हुआ बड़ा खुलासा: पैतृक संपत्ति बच्चों को नहीं मिली

धर्मेंद्र की वसीयत से हुआ बड़ा खुलासा: पैतृक संपत्ति बच्चों को नहीं मिलीदिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की 8-10 साल पुरानी वसीयत सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बच्चों को देने के बजाय अपने चाचा के पोतों को सौंप दी थी। पंजाब के लुधियाना जिले की यह जमीन उनके दिल के बेहद करीब थी। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में हुआ।

IMDb ने जारी की 2025 के सबसे पॉपुलर भारतीय सितारों की लिस्ट, सैंयारा के अहान पांडे और अनीत अनीत पड्डा छाए

IMDb ने जारी की 2025 के सबसे पॉपुलर भारतीय सितारों की लिस्ट, सैंयारा के अहान पांडे और अनीत अनीत पड्डा छाएIMDb ने 2025 के सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों और निर्देशकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें ‘सैयारा’ के लीड स्टार्स अहान पांडे और अनीत पड्डा ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। निर्देशक मोहित सूरी इस साल के सबसे लोकप्रिय भारतीय निर्देशक बने। यह रैंकिंग IMDb के 250 मिलियन मासिक विज़िटर्स के पेज-व्यूज़ पर आधारित है।

कपिल शर्मा का खुलासा: रोमांटिक सीन देखते ही गिन्नी को हुई जलन, कपिल बोले- हाथ कांप रहे थे

कपिल शर्मा का खुलासा: रोमांटिक सीन देखते ही गिन्नी को हुई जलन, कपिल बोले- हाथ कांप रहे थेKapil Sharma ने अपनी नई फिल्म Kis Kisko Pyaar Karoon 2 की शूटिंग के दौरान पत्नी Ginni की जलन को लेकर मज़ेदार खुलासा किया। Kapil ने बताया कि रोमांटिक सीन करते समय Ginni सेट पर थीं, जिससे वह घबरा गए और उनके हाथ कांपने लगे। इस मजेदार बातचीत ने फैन्स को खूब मनोरंजित किया।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
