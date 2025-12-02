मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (19:21 IST)

कपिल शर्मा का खुलासा: रोमांटिक सीन देखते ही गिन्नी को हुई जलन, कपिल बोले- हाथ कांप रहे थे

कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 (Kis Kisko Pyaar Karoon 2)  को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ को लेकर ऐसा खुलासा किया, जिसने फैंस को खूब हंसाया। कपिल ने बताया कि फिल्म में रोमांटिक सीन शूट करते वक्त उनकी टेंशन बढ़ गई थी, खासकर तब जब गिन्नी खुद सेट पर मौजूद थीं।
 
गिन्नी ने कहा: बर्दाश्त नहीं होता, ईर्ष्या होती है 
कपिल शर्मा, भारती सिंह और हर्ष के पॉडकास्ट पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गिन्नी से कपिल के ऑनस्क्रीन रोमांटिक पलों के बारे में पूछा गया। गिन्नी ने हंसते हुए कहा, “बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ईर्ष्या होती है। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
 
रोमांटिक सीन शूट करते वक्त कांपने लगे कपिल के हाथ
कपिल शर्मा ने यह भी बताया कि भोपाल में किस किसको प्यार करूं 2 के एक रोमांटिक गाने की शूटिंग हो रही थी, जिसमें उनकी को-स्टार वरीना उनके साथ थीं। कपिल शर्मा ने कहा कि जबकि पूरी फिल्म में कॉमेडी और भाग-दौड़ वाले सीन थे, यह एकमात्र दिन था जब उन्हें एक रोमांटिक गाना शूट करना था और उसी दिन गिन्नी सेट पर पहुंच गईं।
 
कपिल ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, “डायरेक्टर बार-बार कह रहा था कि हीरोइन की आंखों में देखो, बालों में हाथ फेरो… और उधर मेरी वाइफ मॉनिटर पर सब देख रही थीं। हाथ सच में कांप रहे थे मेरे।”
 
उन्होंने आगे बताया कि जब भी वह ब्रेक में गिन्नी के पास जाकर गर्मी की शिकायत करते, वह मुस्कराकर कहतीं- तुम्हें क्या टेंशन है? तुम तो मजे कर रहे हो। 
 
कपिल शर्मा और गिन्नी की लव स्टोरी
कपिल शर्मा और गिन्नी की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। हालांकि रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन कपिल ने 2017 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया और 2018 में दोनों ने शादी कर ली। आज वे दो बच्चों, अनायरा और त्रिशान, के माता-पिता हैं।
 
फिल्म 'Kis Kisko Pyaar Karoon 2' के बारे में
यह 2015 में आई कपिल शर्मा की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म का सीक्वल है। पहली फिल्म में कपिल शर्मा ने कुमार विश राम किशन नाम के ऐसे शख्स का किरदार निभाया था, जो चार पत्नियों के साथ फंसा होता है और हास्यास्पद स्थितियां सामने आती हैं।
 
इस बार फिल्म का निर्देशन और लेखन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। फिल्म में कपिल शर्मा के साथ हीरा वरीना, आयशा खान, त्रिधा चौधरी और मनजोत सिंह नजर आएंगे।  
रणवीर सिंह की धुरंधर: कहानी, स्टारकास्ट, बजट और हर खास बात, 3 घंटे 30 मिनट का धमाका

रणवीर सिंह की धुरंधर: कहानी, स्टारकास्ट, बजट और हर खास बात, 3 घंटे 30 मिनट का धमाकारणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। 3 घंटे 30 मिनट लंबी यह एक इंटेंस एक्शन-थ्रिलर है, जिसमें एक रहस्यमय ट्रैवलर पाकिस्तान स्थित आपराधिक नेटवर्क को अंदर से तोड़ता है। फिल्म की कहानी, कलाकार, बजट, निर्देशक और खास ट्रिविया इस विस्तृत लेख में जानें।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने टीवी इतिहास में रचा कीर्तिमान, पूरे किए 5000 एपिसोड

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने टीवी इतिहास में रचा कीर्तिमान, पूरे किए 5000 एपिसोडस्टार प्लस का आइकॉनिक शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने इतिहास रच दिया है। शो ने शानदार सफर तय करते हुए 5000 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि भारतीय टेलीविज़न में पहली बार हुई है कि किसी डेली फिक्शन शो ने इतनी बड़ी संख्या को छू लिया हो।

मेजर शैतान सिंह भाटी की 101वीं जयंती पर फरहान अख्तर ने भावुक पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

मेजर शैतान सिंह भाटी की 101वीं जयंती पर फरहान अख्तर ने भावुक पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलिएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की '120 बहादुर' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। फ़िल्म कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुई है और सिनेमाघरों में जोरदार प्रतिक्रिया के साथ धूम मचा रही है। फैंस बड़ी संख्या में थिएटर्स पहुंच रहे हैं ताकि वे इस मजबूत कहानी को देख सकें, जो रेज़ांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सलाम करती है।

विपुल अमृतलाल शाह ने लॉन्च किया नया म्यूजिक लेबल, सिद्धिविनायक मंदिर में रिलीज हुआ पहला गाना ‘शुभारंभ’

विपुल अमृतलाल शाह ने लॉन्च किया नया म्यूजिक लेबल, सिद्धिविनायक मंदिर में रिलीज हुआ पहला गाना ‘शुभारंभ’विपुल अमृतलाल शाह अब अपना क्रिएटिव काम और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बैनर सनशाइन पिक्चर्स के साथ मिलकर एक नया म्यूज़िक लेबल ‘सनशाइन म्यूज़िक’ लॉन्च किया है। असर सिनेमा और यादगार साउंडट्रैक्स बनाने के लिए जाने जाने वाले शाह ने अब नया सेगमेंट शुरू किया है।

दुनियाभर में छाने को तैयार भारतीय योद्धा, रिकॉर्ड कीमत पर बिके 'स्वयंभू' के ओवरसीज राइट्स

दुनियाभर में छाने को तैयार भारतीय योद्धा, रिकॉर्ड कीमत पर बिके 'स्वयंभू' के ओवरसीज राइट्सनिकिल सिद्धार्था, साम्युक्था और नभा नटेश की आने वाली ऐतिहासिक एक्शन फिल्म 'स्वयंभू' का शूट पूरा हो चुका है। इस मौके पर मेकर्स ने राइज ऑफ स्वयंभू नाम का एक खास वीडियो जारी किया। इस वीडियो में फिल्म की भव्य दुनिया, शानदार सेट्स और बड़े पैमाने पर हुए काम की झलक दिखाई गई है। यह वीडियो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
