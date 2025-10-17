कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थिति कैप्स कैफे पर फिर एक बार गोलीबारी हुई है। पिछले कुछ समय में कनाडा में बने कपिल शर्मा के इस कैफे को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की यह तीसरी घटना है। मीडिया खबरों के अनुसार हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।
पिछले 4 महीनों में कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर तीसरी बार गोलियां चलीं। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली है।
माना जाता है कि ये दोनों माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई के ऑपरेशन का हिस्सा हैं। Edited by : Sudhir Sharma