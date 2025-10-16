गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Political parties bet on Bhojpuri stars in the Bihar assembly elections.
Written By विकास सिंह
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (16:53 IST)

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांव

Bihar Assembly Elections
बिहार विधानसभा में सेलिब्रिटी वाली सियासत चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए सभी राजनीति दलों इस बार भोजपुरी स्टार पर अपना दांव लगा रहे है। दो दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी के रहने वाली 25 साल की भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।

वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी बिहार चुनाव में सुर्खियों में बन हुए है। चुनाव की तारीखों के एलान के बाद अक्षरा सिंह के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने की तस्वीरें सामने आने के बाद उनके चुनाव लड़ने की खूब अटकलें लगाई जा रही है हलांकि अक्षरा सिंहं ने न तो अब तक भाजपा की सदस्यता ली और न पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है।

वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम भी खूब सुर्खियों में है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ पवन सिंह के केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने के बाद यह तय माना जा रहा था कि पवन सिंह काराकट से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे लेकिन पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से अपने पांव पीछे खीच लिए है। हलांकि पवन सिंह चुनावी रैलियों के जरिए भाजपा के लिए वोट मांगते नजर आएंगे।  वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी में थी लेकिन अब वह भी बैकफुट है। पति पवन सिंह से विवाद के बाद ज्योति सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी और उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी।

बिहार में बदलाव के नारे के साथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भोजपुरी स्टार सिंगर रितेश पांडे को करगहर से चुनावी मैदान में उतारा है। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने करगहर से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है और प्रशांत किशोर खुद उनके लिए वोट मांग रहे है।

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले जोरशोर से जनसुराज में शामिल होने वाली फिल्म प्रोड्यूसर चेतना झांब अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चेतना झांब जनसुराज पार्टी से समस्तीपुर से टिकट की दावेदार थी लेकिन जब पार्टी ने उन्हें टिकट नही दिया तो उन्होंने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का  एलान कर दिया है। चेनता झांब सिंह रितेश पांडे के साथ भोजपुरी फिल्मों मं नजर आ चुकी है और फिल्म प्रोडेक्टर काम में काफी सक्रिय है।

वहीं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को आरजेडी ने छपरा से प्रत्याशी बनाया है। खेसारी लाल यादव पिछले कई दिनों से पत्नी चंदा देवी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। इसके साथ ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम को भाकपा माले ने पटना की दीघा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान मे उतारा है। ग्लैमरस लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाली दिव्या गौतम छात्र राजनीति में भी सक्रिय रही है, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रही थी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
दीपोत्सव से रोशन हुए कुम्हारों के घर, अयोध्या में युवाओं को मिल रहा रोजगार

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

और भी वीडियो देखें

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नाम

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नामBihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

Bihar Elections 2025 : सत्ता में आते ही 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों पर गिरेगी गाज, जानिए किसने कही यह बात

Bihar Elections 2025 : सत्ता में आते ही 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों पर गिरेगी गाज, जानिए किसने कही यह बातबिहार में महागठबंधन और एनडीए को टक्कर देने के लिए जन सुराज पार्टी भी मैदान में हैं। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया कि अगर बिहार में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह ‘100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों’ पर कार्रवाई करेगी और पहले महीने के भीतर ऐसे नेताओं और नौकरशाहों की अवैध कमाई जब्त कर ली जाएगी।

बिहार चुनाव में CM डॉ. मोहन यादव की रैली, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक

बिहार चुनाव में CM डॉ. मोहन यादव की रैली, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिकमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 16 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार किया। उन्होंने पटना की कुम्हरार निर्वाचन क्षेत्र के कदमकुआं और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और बिक्रम नर्वाचन क्षेत्र में सिद्धार्थ सौरव के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक तंत्र बदल रहा है। सीएम डॉ. यादव की रैलियों में हुजूम उमड़ पड़ा। वे जैसे ही मंच पर आए, लोगों ने एनडीए और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दिए।

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांव

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांवबिहार विधानसभा में सेलिब्रिटी वाली सियासत चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए सभी राजनीति दलों इस बार भोजपुरी स्टार पर अपना दांव लगा रहे है। दो दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी के रहने वाली 25 साल की भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।

करोड़पति हैं 9वीं पास तेजस्वी यादव, लाखों का कर्ज, बिहार के मुख्‍यमंत्री पद के भी दावेदार

करोड़पति हैं 9वीं पास तेजस्वी यादव, लाखों का कर्ज, बिहार के मुख्‍यमंत्री पद के भी दावेदारTejashwi Yadav: राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार की राजनीति का युवा चेहरा तेजस्वी यादव एक बार फिर राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वे इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के साथ दिए हलफनामे में यादव ने अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का भी ब्योरा दिया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com