गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. JDU final list of candidates bihar elections 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (12:04 IST)

बिहार चुनाव : जदयू की दूसरी सूची में 44 नाम, गोपाल मंडल को बड़ा झटका, विभा देवी को नवादा से टिकट

जदयू ने 37 पिछड़े और 22 अतिपिछ़ड़े को चुनाव मैदान में उतारा

nitish kumar
Bihar Elections 2025 : नीतीश कुमार की जदयू ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 44 उम्मीदवारों को दूसरी और फाइनल सूची जारी कर दी। पार्टी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जदयू ने 37 पिछड़े और 22 अतिपिछ़ड़े को चुनाव मैदान में उतारा है।
 
जदयू ने सबसे अधिक कुशवाहा समाज के 13 प्रत्याशी, कुर्मी समाज के 12 प्रत्याशी, राजपूत समाज के 10 प्रत्याशी भूमिहार समाज के 9 प्रत्याशी, यादव और धानुक समाज के 8 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। 
 
जदयू ने गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया है। गोपाल मंडल ने हाल ही में सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था।
जदयू की दूसरी सूची में विजेंद्र यादव, शीला मंडल, कलाधर मंडल, लेशी सिंह समेत कई दिग्गदों के नाम हैं। राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुईं विभा देवी को नवादा से टिकट दिया है। वह नवादा से चुनाव लड़ेंगी। सुमित सिंह को जदयू ने चकाई से टिकट दिया है।
 
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन है। पहले चरण के तहत 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत 122 सीटों पर मतदान होगा। वोटो की गिनती के बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta
Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की फाइनल लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम, जानिए राघोपुर में तेजस्वी यादव को कौन देगा चुनौती

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की फाइनल लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम, जानिए राघोपुर में तेजस्वी यादव को कौन देगा चुनौतीबिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Elections 2025) में भाजपा (BJP) ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। भाजपा की यह फाइनल लिस्ट है। इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी से भाजपा में शामिल हुए भरत बिंद और संगीता कुमारी को भी टिकट दिया गया है।

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मिला टिकट

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मिला टिकटबिहार चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अभी तक 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही तेजस्वी यादव ने भरा नामांकन

महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही तेजस्वी यादव ने भरा नामांकनBihar Election News : बिहार विधानसभा चुनावों के एलान के बाद से ही राजग और महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर तनाव नजर आ रहा है। एक ओर राजग में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाह और जीतनराम मांझी नाराज हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कांग्रेस और राजद में सीटों पर तकरार नजर आ रही है। इस बीच सीटों की बंटवारे से पहले ही तेजस्वी ने बुधवार को राघोपुर से नामांकन भर दिया।

नीतीश की विदाई तय, बिहार में भी भाजपा कर सकती है महाराष्ट्र फॉर्मूले पर काम

नीतीश की विदाई तय, बिहार में भी भाजपा कर सकती है महाराष्ट्र फॉर्मूले पर कामNitish Kumar set to step down as Chief Minister: बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के बाद बहुमत मिलने पर भाजपा किसी भी सूरत में उन्हें मुख्‍यमंत्री नहीं बनाएगी। बताया जा रहा है कि नीतीश सीट बंटवारे से तो नाराज हैं ही, अब उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उनका नाम मुख्‍यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए।
