महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही तेजस्वी यादव ने भरा नामांकन

बिहार विधानसभा चुनावों के एलान के बाद से ही राजग और महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर तनाव नजर आ रहा है। एक ओर राजग में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाह और जीतनराम मांझी नाराज हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कांग्रेस और राजद में सीटों पर तकरार नजर आ रही है। इस बीच सीटों की बंटवारे से पहले ही तेजस्वी ने बुधवार को राघोपुर से नामांकन भर दिया।

तेजस्वी ने आज एक विशाल रोडशो के बाद नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वे तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनकी राह आज उस समय आसान हो गई जब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जा रहा था कि प्रशांत इस सीट पर तेजस्वी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं।

तेजस्वी के नामांकन के समय लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई दिग्गज राजद नेता मौजूद थे। भले ही कांग्रेस और राजद के बीच अभी सीटों पर सहमति नहीं बनी हो लेकिन राघोपुर से तेजस्वी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था।





गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कहा जा रहा है कि राजद उसे इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। राजद तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बनाना चाहता है हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

edited by : Nrapendra Gupta