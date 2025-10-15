बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. tejashwi yadav files nomination from raghopur seat
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (15:47 IST)

महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही तेजस्वी यादव ने भरा नामांकन

tejashwi yadav
Bihar Election News : बिहार विधानसभा चुनावों के एलान के बाद से ही राजग और महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर तनाव नजर आ रहा है। एक ओर राजग में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाह और जीतनराम मांझी नाराज हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कांग्रेस और राजद में सीटों पर तकरार नजर आ रही है। इस बीच सीटों की बंटवारे से पहले ही तेजस्वी ने बुधवार को राघोपुर से नामांकन भर दिया। ALSO READ: बिहार चुनाव मेंं NDA से कैसे पिछड़ा महागठबंधन, राहुल-तेजस्वी की जोड़ी में भी दरार?
 
तेजस्वी ने आज एक विशाल रोडशो के बाद नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वे तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनकी राह आज उस समय आसान हो गई जब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जा रहा था कि प्रशांत इस सीट पर तेजस्वी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं।
 
तेजस्वी के नामांकन के समय लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई दिग्गज राजद नेता मौजूद थे। भले ही कांग्रेस और राजद के बीच अभी सीटों पर सहमति नहीं बनी हो लेकिन राघोपुर से तेजस्वी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था।

हालांकि तेजस्वी का इस तरह सीट शेयरिंग समझोते से पहले ही नामांकन भरना राजनीतिक पंडितों को चौंका रहा है। कुछ लोग इसे राजद की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी मान रहे हैं।
 
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कहा जा रहा है कि राजद उसे इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। राजद तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बनाना चाहता है हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

और भी वीडियो देखें

नीतीश की विदाई तय, बिहार में भी भाजपा कर सकती है महाराष्ट्र फॉर्मूले पर काम

नीतीश की विदाई तय, बिहार में भी भाजपा कर सकती है महाराष्ट्र फॉर्मूले पर कामNitish Kumar set to step down as Chief Minister: बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के बाद बहुमत मिलने पर भाजपा किसी भी सूरत में उन्हें मुख्‍यमंत्री नहीं बनाएगी। बताया जा रहा है कि नीतीश सीट बंटवारे से तो नाराज हैं ही, अब उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उनका नाम मुख्‍यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए।

बिहार चुनाव मेंं NDA से कैसे पिछड़ा महागठबंधन, राहुल-तेजस्वी की जोड़ी में भी दरार?

बिहार चुनाव मेंं NDA से कैसे पिछड़ा महागठबंधन, राहुल-तेजस्वी की जोड़ी में भी दरार?बिहार विधानसभा चुनाव सत्तारूढ NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। कांटे के मुकाबले में फंसे बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन जैसै-जैस चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के लिए अब 48 घंटे (17 अक्टूबर तक नामांकन) का समय बाकी बचा है लेकिन महागठबंधन में न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है औ न अब आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक एलान किया है।

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवारJDU first list of Candidates : बिहार विधानसभा चुनावों में राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी की खबरों की बीच नीतीश कुमार की जदयू ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 4 ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है जो चिराग पासवान की लोजपा आर को अलॉट हुई है।

प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, राघोपुर में तेजस्वी यादव को मिली राहत

प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, राघोपुर में तेजस्वी यादव को मिली राहतPrashant Kishor news in hindi : जन सुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उनके राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। इस फैसले से राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है।

उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी से NDA में हड़कंप, क्या अमित शाह की एंट्री से बनेगी बात?

उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी से NDA में हड़कंप, क्या अमित शाह की एंट्री से बनेगी बात?Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के बाद भी राजग में बवाल मचा हुआ है। जदयू नेता नीतीश कुमार के बाद आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीटों के बंटवारे पर नाराजगी जताई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल कुशवाहा के बयान पर बवाल मच गया। अमित शाह ने उन्हें बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com