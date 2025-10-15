शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

भोपाल। प्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

हमें भावांतर नहीं, भाव चाहिए!



आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के भोपाल निवास पर किसान साथियों के साथ पहुँचकर, किसानों की समस्याओं पर चर्चा की!



खाद, बीज, और फसल का उचित मूल्य न मिलना, साथ ही कर्ज और खराब फसलों के कारण किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं यह… pic.twitter.com/2LSJPPBBA9 — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) October 15, 2025 बंगले के बाहर नारेजबाजी होता देख शिवराज सिंह चौाहन बाहर आए और जीतू पटवारी समेत कुछ नेताओं को बंगले के अंदर ले गए जहां पर दोनों नेताओं के बीच कुछ देर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस भावांतर योजना का विरोध कर रही है और किसानों को सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रही है। इस मांग को को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर जा पहुंचे। अपने कंधे परध धान की बोरी लेकर शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे जीतू पटवारी ने जमकर सरकार को घेरा। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झूमाझटकी में गेंहू की बोरी फट गई और सड़क पर गेंहू बिखर गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सड़क पर फैले गेहूं के आसपास बैठकर प्रदर्शन शुरु कर दिया। बंगले के बाहर नारेजबाजी होता देख शिवराज सिंह चौाहन बाहर आए और जीतू पटवारी समेत कुछ नेताओं को बंगले के अंदर ले गए जहां पर दोनों नेताओं के बीच कुछ देर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस भावांतर योजना का विरोध कर रही है और किसानों को सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रही है। इस मांग को को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर जा पहुंचे। अपने कंधे परध धान की बोरी लेकर शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे जीतू पटवारी ने जमकर सरकार को घेरा। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झूमाझटकी में गेंहू की बोरी फट गई और सड़क पर गेंहू बिखर गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सड़क पर फैले गेहूं के आसपास बैठकर प्रदर्शन शुरु कर दिया।

इससे पहले आज किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई मे कई किसान पीसीसी पहुंचकर जीतू पटवारी से मुलाकात की और किसानों की समस्या जानने के बाद अचानक जीतू पटवारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले की ओर चल पडे। जीतू पटवारी ने अपने कंधे पर गेहूं का बोरा लाद लिया था। प्रदर्शनकारियों को रोका गया तो उन्होंने सड़क पर विरोध जताना शुरू कर दिया।