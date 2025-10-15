शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

बंगले के बाहर नारेजबाजी होता देख शिवराज सिंह चौाहन बाहर आए और जीतू पटवारी समेत कुछ नेताओं को बंगले के अंदर ले गए जहां पर दोनों नेताओं के बीच कुछ देर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस भावांतर योजना का विरोध कर रही है और किसानों को सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रही है। इस मांग को को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर जा पहुंचे। अपने कंधे परध धान की बोरी लेकर शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे जीतू पटवारी ने जमकर सरकार को घेरा। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झूमाझटकी में गेंहू की बोरी फट गई और सड़क पर गेंहू बिखर गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सड़क पर फैले गेहूं के आसपास बैठकर प्रदर्शन शुरु कर दिया।
हमें भावांतर नहीं, भाव चाहिए!— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) October 15, 2025
आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के भोपाल निवास पर किसान साथियों के साथ पहुँचकर, किसानों की समस्याओं पर चर्चा की!
खाद, बीज, और फसल का उचित मूल्य न मिलना, साथ ही कर्ज और खराब फसलों के कारण किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं यह…