मंगलवार, 11 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. bihar election exit poll results 2025 NDA mahagathbandhan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (20:44 IST)

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें

bihar exit poll 2025
bihar exit poll 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (Exit Poll) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी। एक्जिट पोल में महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 02-08 सीट जा सकती है। वोट प्रतिशत में NDA को 48.4 %, महागठबंधन को 36.8 % और अन्य को 14.8 % वोट मिलने का अनुमान हैं। 
इंडिया टीवी-MATRIZE EXIT POLL के मुताबिक  NDA 147-167 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है जबकि महागठबंधन को 70-90 सीटों मिल सकती है।
अन्य के खाते में 02-08 सीट जा सकती है। मैट्रिज-आईएएनएस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं।  चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। 
पोल स्टार के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को 184 से 209 सीटें, महागठबंधन को 32 से 49, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल इनसाइड के मुताबिक एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन 87 से 102, अन्य 3 से 8। दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए 145 से 160, महागठबंधन 73 से 91, अन्य 5 से 10 मिल सकती है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेटसोमवार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाका

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाकाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचले

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचलेपश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- एसआईआर के नाम पर केन्द्र सरकार लोगों को कर रही है परेशान कोलकाता

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावा

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावाBig revelation about ISIS terrorists : गुजरात एंटी टेररिज्म स्‍क्‍वॉड (ATS) ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) का कहना है कि लखनऊ स्थित आरएसएस का दफ्तर गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर था। इन आतंकियों ने इसके लिए दफ्तर की रैकी भी की थी। ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था।

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमाल

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमालरिसिन (Ricin) नाम के रासायनिक जहर का इस्तेमाल करने की साजिश थी। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है।

और भी वीडियो देखें

Exit Poll : क्या बिहार में चला PK की जन सुराज का जादू, कितनी सीटें मिलने का अनुमान

Exit Poll : क्या बिहार में चला PK की जन सुराज का जादू, कितनी सीटें मिलने का अनुमानएग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के महागठबंधन के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी

Tejashwi Yadav : तेजस्वी यादव रिकॉर्ड वोटिंग से गद्‍गद्‍, प्रशासन पर लगाया यह आरोप

Tejashwi Yadav : तेजस्वी यादव रिकॉर्ड वोटिंग से गद्‍गद्‍, प्रशासन पर लगाया यह आरोपRJD नेता एवं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई ‘रिकॉर्ड मतदान’ ने यह संदेश दे दिया है कि राज्य की जनता को ‘नतीजा’ चाहिए, ‘जुमला’ नहीं।

LIVE: Bihar Exit Poll Result 2025 का क्या है बिहार चुनाव को लेकर रुझान, किसकी बन रही है सरकार

LIVE: Bihar Exit Poll Result 2025 का क्या है बिहार चुनाव को लेकर रुझान, किसकी बन रही है सरकारBihar Chunav Exit Poll Result 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा (Bihar Assembly Elections 2025) की 243 सीटों के लिए मतदान पूर्ण हो चुका है। दोनों चरणों में 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है, जो बिहार के चुनाव इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो बिहार में इस बार कांटे की टक्कर है।

Bihar में दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 67.14 % मतदान, तेजस्वी यादव ने लगाया रफ्तार धीमी करने का आरोप

Bihar में दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 67.14 % मतदान, तेजस्वी यादव ने लगाया रफ्तार धीमी करने का आरोपबिहार में दूसरे चरण के मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में भी बंपर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है। किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.56 प्रतिशत वोटिंग हुई है। हालांकि कतार में खड़े लोग अपना वोट डाल सकेंगे।

Bihar Voting : बिहार की 122 सीटों पर मतदान, 12 मंत्रियों की प्रतिष्‍ठा दांव पर

Bihar Voting : बिहार की 122 सीटों पर मतदान, 12 मंत्रियों की प्रतिष्‍ठा दांव परBihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को दूसरे और अंतिम चरण के तहत राज्य की 20 जिलों की 122 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आज 12 मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवारों की प्रतिष्‍ठा दांव पर लगी हुई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com