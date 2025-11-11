Bihar Chunav Exit Poll Result 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा (Bihar Assembly Elections 2025) की 243 सीटों के लिए मतदान पूर्ण हो चुका है। दोनों चरणों में 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है, जो बिहार के चुनाव इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो बिहार में इस बार कांटे की टक्कर है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे....
06:11 PM, 11th Nov
बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। पहले चरण में 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67 फीसदी मतदान हुआ है। कुल मिलाकर 67 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हो सकता है।