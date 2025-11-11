मंगलवार, 11 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (08:42 IST)

Bihar Voting : बिहार की 122 सीटों पर मतदान, 12 मंत्रियों की प्रतिष्‍ठा दांव पर

bihar voting
Bihar Election Phase 2 Voting : बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को दूसरे और अंतिम चरण के तहत राज्य की 20 जिलों की 122 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आज 12 मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवारों की प्रतिष्‍ठा दांव पर लगी हुई है। 
 
बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं, इनमें से 40,073 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। बिहार की 122 सीटों के अलावा 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव है। 
 
दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, गया, सासाराम, नवादा, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से सटे जिलों में मतदान हो रहा है। इस चरण में पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा समेत कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
 
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई थी। मतगणना 14 नवंबर को होगी।
Edited by : Nrapendra Gupta 
