किशनगंज ज़िले में लोकतंत्र का महापर्व— District Kishanganj (@DM_Kishanganj) November 11, 2025
*पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह ...#CeoBihar #ECISVEEP #kishanganj_ready_to_vote_on_11_november_tuesday #sveepbihar #ECI #biharelections2025 #ChunavKaParv #Chiefelectoralofficerbihar #DeshKaGarv… pic.twitter.com/02QFyXp593
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई थी। मतगणना 14 नवंबर को होगी।
बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी…— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025