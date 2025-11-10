सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ/पटना , सोमवार, 10 नवंबर 2025 (16:33 IST)

योगी के मंत्री राजभर का चौंकाने वाला दावा, बिहार में इसलिए बन रही है तेजस्वी यादव की सरकार

Rajbhars argument
Rajbhar claims Tejashwi Yadav will form a government in Bihar: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और NDA गठबंधन के प्रमुख सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक विवादास्पद और चौंकाने वाला दावा किया है। राजभर ने सोमवार को भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता से बाहर होने जा रहा है और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है।
 
क्या है राजभर का तर्क : राजभर ने अपने इस दावे के पीछे एक अनोखा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन गूगल पर देखा कि बिहार में जब भी ज्यादा मतदान हुआ है, तब-तब राजद की सरकार बनी है। इस बार भी 60 प्रतिशत से ऊपर वोटिंग हुई है, तो राजद की सरकार बननी चाहिए।
 
बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजभर ने जोर देकर कहा कि बिहार में उलझन बहुत है, जहां ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे फैक्टर भी मैदान में हैं, लेकिन जनता चुपचाप है और अपना मन किसी को नहीं बता रही। हालांकि पिछले आंकड़ों से मिलान करें तो राजद के दावे में दम भी दिखाई देता है। 
 
क्या कहते हैं कि पिछले आंकड़े : 1990 में 62.04प्रतिशत मतदान हुआ था, तब राज्य में लालू यादव की सरकार बनी थी। 1995 में मतदान 61.79 प्रतिशत हुआ, तब भी सरकार लालू यादव की बनी।वर्ष 2000 में मतदान बढ़कर 62.57 फीसदी हो गया। लालू यादव के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में सरकार बनी। 
 
उल्लेखनीय है कि 121 सीटों के लिए बिहार में पहले चरण के लिए 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। इसी आधार पर ही राजभर दावा कर रहे हैं कि बिहार में राजद की सरकार बनने जा रही है। अगले चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य में इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala  
 
