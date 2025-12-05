शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (17:15 IST)

उत्तराखंड के हित में हर दिन नया निर्णय : CM धामी

Uttarakhand News
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के हित में हर दिन नया निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नए कानून बनाना हो या फिर नवाचार, उत्तराखंड सरकार हर दिन एक नया निर्णय ले रही है। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि जब से मैंने मुख्‍यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है तब विकास के मामले में हों या फिर अन्य मामले, राज्य में हर दिन एक नया निर्णय मिल जाएगा। 
 
अन्नदाताओं का हित सर्वोपरि : धामी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य में कृषि को मजबूती देने और अन्नदाताओं के हितों को सर्वोपरि रखने का संकल्प हमारी सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में है। गन्ना किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले इसी उद्देश्य से मूल्य निर्धारण व्यवस्था को न्यायसंगत व किसानोन्मुख बनाया गया है।
 
उन्होंने कहा कि इसी क्रम में पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। अब अगेती किस्म के गन्ने का मूल्य ₹405 प्रति क्विंटल तथा सामान्य किस्म का मूल्य ₹395 प्रति क्विंटल तय किया गया है।
