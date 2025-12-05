Alto से Wagon R तक पर मिल रहा तगड़ा डिस्‍काउंट, जानिए कितनी मिल रही है छूट



Maruti Suzuki की ओर से साल के आखिरी महीने में Arena डीलरशिप के जरिए ऑफर की जाने वाली गाड़ियों पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। Alto से Wagon R से तक कारों पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। जानिए कौनसी कार पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी के अनुसार Alto K10 अधिकतम 52500 रुपए तक के डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं।

निर्माता की ओर से इस कार को देश की सबसे सस्‍ती कारों में से एक की तरह ऑफर किया जाता है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपए से लेकर 5.44 लाख रुपए तक है। निर्माता की ओर से इसमें कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट शामिल है।

कंपनी के मुताबिक Maruti Wagon R को इस माह खरीदने पर 58100 रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। कार पर भी कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट को दिया जा रहा है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है।

इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 6.94 लाख रुपए तक है। Maruti Dzire को खरीदने पर अधिकतम 12500 रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 6.26 लाख से 9.31 लाख रुपए के बीच है।

Maruti Brezza की एक्‍स शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपए से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 13.01 लाख रुपये के बीच है। इस कार को खरीदने पर अधिकतम 40 हजार रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। Maruti Ertig को भी इस महीने खरीदने पर अधिकतम 10 हजार रुपए तक की बचत हो सकती है। Edited by : Sudhir Sharma