बुधवार, 24 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (16:08 IST)

इन पसंददीदा SUV पर मिल रहा बंपर Year End डिस्काउंट, मिल रहा 80 हजार से 4 लाख रुपए तक का फायदा

Favorite SUVs
दिसंबर 2025 का महीना कार खरीदारों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। साल के अंत में कार कंपनियां अपना मौजूदा स्टॉक क्लियर करने के लिए भारी डिस्काउंट और बेनिफिट्स दे रही हैं। खासकर SUV सेगमेंट में कई पॉपुलर मॉडल्स पर 4 लाख रुपए तक की बचत है। 2026 में कई नई जेनरेशन और फेसलिफ्ट मॉडल्स आने वाले हैं, इसलिए मौजूदा वर्जन पर ये आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध हैं। इन गाड़ियों पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है- पसंद आए तो तुरंत बुक करें और घर ले आएं।
 
यहां हम कुछ चुनिंदा SUV पर चल रहे बंपर डिस्काउंट की लिस्ट दे रहे हैं (डिस्काउंट वेरिएंट, शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए नजदीकी डीलर से संपर्क करें):
 
1. महिंद्रा XUV400 (इलेक्ट्रिक SUV)
महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक SUV पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 4.45 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स उपलब्ध हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी और कॉर्पोरेट ऑफर्स शामिल हैं। एक्स-शोरूम प्राइस 15.49 लाख से शुरू। EV खरीदने वालों के लिए ये बेस्ट डील है।

2. स्कोडा कुशक
स्कोडा कुशक पर 3.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका फेसलिफ्ट वर्जन 2026 में आने वाला है, इसलिए मौजूदा मॉडल पर शानदार ऑफर्स। एक्स-शोरूम प्राइस 10.61 लाख से 18.43 लाख रुपए। सेफ्टी, परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील के लिए बेहतरीन ऑप्शन।


3. किया सेल्टोस
भारत की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV पर 1.6 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स (एक्सचेंज बोनस सहित)। नई जेनरेशन 2026 में लॉन्च होगी। एक्स-शोरूम प्राइस 10.79 लाख से 19.81 लाख। स्टाइल, फीचर्स और ड्राइविंग प्लेजर के लिए फेवरेट।

4. महिंद्रा XUV700
प्रीमियम 7-सीटर SUV पर 1.55 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। फीचर्स से लोडेड ये गाड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट।auto.mahindra.com
 
 
5. अन्य महिंद्रा SUV पर ऑफर्स
 
XUV 3XO: 1.14 लाख तक
Scorpio Classic: 1.40 लाख तक
Scorpio N: 85,600 तक
Thar Roxx: 1.20 लाख तक
6. टाटा पंच
बजट माइक्रो SUV पर 80,000 रुपए तक का बेनिफिट। फेसलिफ्ट 2026 में आने की उम्मीद। एक्स-शोरूम प्राइस 6 लाख से शुरू। सिटी ड्राइविंग के लिए आइडियल।
 
महत्वपूर्ण सलाह : ये ऑफर्स दिसंबर 2025 के अंत तक वैध हैं और स्टॉक उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। डिस्काउंट शहर, वेरिएंट और डीलर के अनुसार बदल सकते हैं। कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी डीलरशिप से कन्फर्म करें, ताकि कोई सरप्राइज न हो।अगर आप नई SUV घर लाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये साल का बेस्ट टाइम है। भारी बचत के साथ अपनी ड्रीम कार ले आएं! क्या आप इनमें से कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं? कमेंट में बताएं।
