Tata Sierra के नाम हुआ एक और नया रिकॉर्ड, माइलेज में दी सबको मात

Tata Sierra
Tata Sierra ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। टाटा सिएरा ने फ्यूल-एफिशिएंसी का एक नया बेंचमार्क बनाया है।Tata Sierra के नाम 12 घंटे में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हासिल करने के लिए इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। हाइपरियन इंजन प्लेटफॉर्म को पेट्रोल पावरट्रेन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, और यह माइलस्टोन उस कोशिश को सही साबित करता है। 
 
NATRAX में खास ट्रैक कंडीशन में एक पैरेलल टेस्ट में, सिएरा ने 222 km/h की टॉप स्पीड भी हासिल की, जिससे उसी इंजन की परफॉर्मेंस रेंज का पता चलता है।
 
 टाटा मोटर्स ने कहा कि फ्यूल-एफिशिएंसी और टॉप-स्पीड टेस्ट ट्रेंड ड्राइवरों ने कंट्रोल्ड माहौल में किए थे और कस्टमर्स को डिलीवर की जाने वाली गाड़ियों की स्पीड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली 190 km/h तक लिमिट की जाएगी। इंदौर में NATRAX में एक सर्टिफाइड रन में, हाइपरियन-पावर्ड सिएरा ने 29.9 kmpl का माइलेज रिकॉर्ड किया, जो पिछले नेशनल रिकॉर्ड से ज्यादा है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के अनुसार यह रन 30 नवंबर, 2025 को पिक्सल मोशन टीम ने किया था। इसने 1.5-लीटर हाइपरियन पेट्रोल वेरिएंट को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार चलाया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ड्राइवर बदलने के लिए रोका गया। टाटा मोटर्स के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर मोहन सावरकर के मुताबिक सिएरा के सफर में इतनी जल्दी नेशनल एफिशिएंसी रिकॉर्ड बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। Edited by : Sudhir Sharma
Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशि

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशिअगर आपके पास ई व्हीकल तो आपके लिए बड़ी खुशखबर है। लेकिन यह सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को सदन में निर्देश दिया कि राज्य के सभी ई-वाहनों को दी गई टोल माफी को 8 दिनों के भीतर लागू किया जाए। जिन वाहनों से पहले ही टोल वसूली जा चुकी है, उस राशि को वापस करने की कार्रवाई भी तुरंत की जाए

Ethanol petrol : इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदा

Ethanol petrol : इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदालोकसभा में गुरुवार को जानकारी दी गई कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्न काल में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान होता है या नहीं, इसकी जांच की गई है, जिससे स्पष्ट हुआ है इससे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

Kia Seltos 2026 : कीमत से लेकर फीचर तक, क्या है नया, सिर्फ 25000 रुपए में

Kia Seltos 2026 : कीमत से लेकर फीचर तक, क्या है नया, सिर्फ 25000 रुपए मेंKia Seltos 2026: Kia ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV की सेकंड जनरेशन नई Kia Seltos 2026 को लॉन्च किया। नई Seltos, Kia के ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो भारत में पहली बार इस SUV के साथ पेश किया गया है और सुरक्षा और बेहतर क्वालिटी के लिए स्ट्रक्चरल सुधार लाता है। कंपनी नई Seltos की बुकिंग 11 दिसंबर की आधी रात से शुरू करेगी, जिसकी राशि 25,000 रुपए है।

Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत

Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमतMahindra XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 5 जनवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पहला टीजर जारी कर इसकी घोषणा की। अपकमिंग प्रीमियम SUV ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ XUV 7XO नाम से आएगी। महिन्द्रा की यह गाड़ी टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और MG हेक्टर प्लस को टक्कर देगी।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
