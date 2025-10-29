Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, पेट्रोल-डीजल और EV तीनों वैरिएंट में मिलेगा, जानिए क्या होगी कीमत नई Tata Sierra सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara को देगी टक्कर

2025 Tata Sierra News : टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV टाटा सिएरा (Tata Sierra) का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंपनी ने ऐलान किया है कि इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। टाटा की लाइनअप में यह SUV Curvv के ऊपर और Harrier के नीचे पोजिशन की जाएगी। हालांकि लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई स्पाई शॉट्स और वीडियोज से इसके डिजाइन और फीचर्स की झलक मिल चुकी है।

नई Sierra का मुकाबला सीधे मिडसाइज SUV सेगमेंट की लोकप्रिय गाड़ियों जैसे Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder आदि से होगा। इसी सेगमेंट में जल्द ही Renault भी नई Duster को 26 जनवरी 2026 को पेश करने वाली है, जिससे मुकाबला और कड़ा हो जाएगा।

क्लासिक टच और मॉडर्न अपडेट के साथ डिजाइन

डिजाइन के मामले में नई Sierra अपने कॉन्सेप्ट मॉडल के काफी करीब है। इसमें टॉल बॉक्सी स्टांस, कर्व्ड रियर विंडोज और बोल्ड व्हील आर्चेस बरकरार हैं, लेकिन अब इसमें शार्प लाइन्स, कनेक्टेड DRLs, स्लीक हेडलैम्प्स और शॉर्ट ओवरहैंग्स जैसे मॉडर्न बदलाव देखने को मिलेंगे।

तीन पॉवरट्रेन ऑप्शन में आएगी नई कार

नई Tata Sierra को तीन इंजन ऑप्शंस में पेश किया जाएगा- पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी का नया 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया जा सकता है, जिसे पहली बार Auto Expo 2023 में प्रदर्शित किया गया था। एंट्री-लेवल वेरिएंट्स में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। डीजल वर्जन में Curvv वाला 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिल सकता है। Sierra EV का पावरट्रेन Harrier EV से मिलता-जुलता होने की उम्मीद है।

हाईटेक इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स

स्पाई इमेजेज के मुताबिक नई Tata Sierra में तीन डिजिटल स्क्रीन होंगी। बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। को-पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन। चार-स्पोक, इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, Harman ऑडियो सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग, सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, ESC और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स कार में मिलेंगे।

क्या हो सकती है संभावित कीमत

संभावित कीमत के बारे में बात करें तो ICE (पेट्रोल-डीज़ल) वेरिएंट : 11 लाख से 21 लाख रुपए (एक्स-शोरूम)। EV वेरिएंट: 18 लाख से 25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।