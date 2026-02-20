Tata Punch.ev फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च; ₹6.49 लाख (BaaS) से शुरू होगी कीमत, जानें रेंज और फीचर्स

tata punch ev updated india launch price features : टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी Punch.ev को नए अवतार में पेश कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.69 लाख रखी है। यह इस माइक्रो एसयूवी का पहला बड़ा अपडेट है। इसमें डिजाइन में बदलाव के साथ-साथ बड़ी बैटरी और बेहतर रेंज का वादा किया गया है। भारतीय बाजार में Punch.ev का सीधा मुकाबला Citroen eC3 से है। टाटा के अपने पोर्टफोलियो में यह कार Tiago.ev और Nexon.ev के बीच के गैप को भरती है।

कीमत और खास 'BaaS' विकल्प

टाटा ने इस बार ग्राहकों के लिए एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार खरीदना और आसान बना दिया है। कंपनी ने Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल पेश किया है।

BaaS के साथ कीमत: ₹6.49 लाख (शुरुआती)

बैटरी सब्सक्रिप्शन: ₹2.6 प्रति किलोमीटर

बिना BaaS के कीमत: ₹9.69 लाख से ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम)

यह एसयूवी तीन मुख्य वेरिएंट्स- Smart, Adventure और Empowered में उपलब्ध होगी।

डिजाइन: पहले से ज्यादा स्लीक और मॉडर्ननई Punch.ev के एक्सटीरियर में कई सूक्ष्म लेकिन प्रभावी बदलाव किए गए हैं:

नया फ्रंट लुक: हेडलैंप्स को जोड़ने वाली पुरानी ब्लैक स्ट्रिप को हटा दिया गया है, जिससे अब यह ज्यादा क्लीन और प्रीमियम दिखती है। लाइटिंग: सिग्नेचर Y-शेप्ड LED DRLs और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स दिए गए हैं।

व्हील्स: इसमें नए 16-इंच के एरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं। कलर: तीन नए रंगों के साथ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ का विकल्प भी दिया गया है।

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

इस अपडेट की सबसे बड़ी खूबी इसकी नई 40kWh बैटरी पैक है: रेंज: बड़ी बैटरी के साथ अब 468 किमी (ARAI सर्टिफाइड) और करीब 355 किमी की रियल-वर्ल्ड रेंज का दावा किया गया है। स्टैंडर्ड बैटरी : इसमें 30kWh बैटरी का विकल्प भी बरकरार है। चार्जिंग: 65kW DC फास्ट चार्जर से इसे मात्र 26 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में यह 135 किमी तक चलने की क्षमता रखती है।

इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

केबिन के अंदर डुअल-टोन थीम और प्रीमियम फिनिश के साथ कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं: डिस्प्ले: टॉप ट्रिम्स में 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और इतना ही बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। आराम: वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरा। कनेक्टिविटी: IRA.ev ऐप के जरिए आप रियल-टाइम में पास के चार्जर की उपलब्धता देख सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं।

सेफ्टी और वारंटी

सुरक्षा के मामले में टाटा ने कोई समझौता नहीं किया है। नई Punch.ev में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। साथ ही, कंपनी पहली बार बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी (अनलिमिटेड किमी) की सुविधा दे रही है। Edited by : Sudhir Sharma