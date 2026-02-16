JSW MG Motor India का बड़ा ऐलान, 2026 में 4 नए मॉडल लॉन्च, 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी कंपनी

और अपनी उत्पादन क्षमता को वर्तमान के 1.2 लाख इकाई से बढ़ाकर तीन लाख वाहन सालाना करने जा रही है। इसके अलावा, कंपनी स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ाएगी और नए मॉडल लाएगी। इसमें कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश होगा। Edited by : Sudhir Sharma