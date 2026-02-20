AI Summit में Youth Congress का टॉपलेस प्रोस्टेट, CM योगी बोले- देश की छवि खराब करने की कोशि‍श BJP ने कहा- सोनिया-प्रियंका के साथ रची गई साजिश



AI Summit में Indian Youth Congress के विरोध पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आज, कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने भारत मंडपम में एक शर्मनाक घटना की कोशिश की। https://t.co/ODDWsqg92J#AISummit2026 #AISummit #YouthCongress #Congress #YogiAdityanath pic.twitter.com/Znu5opFpaR — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) February 20, 2026 उन्होंने इसे देश की छवि खराब करने का शर्मनाक प्रयास बताया। सीएम योगी ने कहा कि भारत मंडपम में शर्मनाक घटना हुई है। देश की छवि खराब करने की कोशि‍श की गई है। हर भारतवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां 100 से ज़्यादा देशों के लोग शामिल हो रहे हैं, वे इस तरह की अफ़रा-तफ़री मचाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित ग्लोबल 'एआई इम्पैक्ट समिट' (AI Impact Summit) उस समय राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी हॉल के भीतर घुसकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उत्तरप्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के टॉपलेस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है।उन्होंने इसे देश की छवि खराब करने का शर्मनाक प्रयास बताया। सीएम योगी ने कहा कि भारत मंडपम में शर्मनाक घटना हुई है। देश की छवि खराब करने की कोशि‍श की गई है। हर भारतवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां 100 से ज़्यादा देशों के लोग शामिल हो रहे हैं, वे इस तरह की अफ़रा-तफ़री मचाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

राहुल गांधी के घर पर रची गई साजिश

इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा प्रहार करते हुए इसे भारत की छवि खराब करने की एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय साजिश करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इस हंगामे की स्क्रिप्ट राहुल गांधी के आवास पर लिखी गई थी।





पात्रा ने कहा, "यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक प्रयोग है। यह साजिश राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रची गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया, उल्टी टी-शर्ट पहनकर अंदर प्रवेश किया और वहां 'टॉपलेस' होकर प्रदर्शन किया।" उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जानबूझकर स्टार्टअप्स, एआई इंडस्ट्री और भारतीय युवाओं के प्रदर्शन का मजाक उड़ा रहे हैं।

'टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस'

कांग्रेस पर हमलावर होते हुए संबित पात्रा ने तीन कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, "मेरे पास कांग्रेस के लिए सिर्फ तीन शब्द हैं- टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस! कांग्रेस में इतना विवेक भी नहीं बचा कि वे समझ सकें कि यह बीजेपी की कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं, बल्कि पूरे विश्व का समिट है। नेहरू के समय भारत को 'सपेरों का देश' दिखाया जाता था, आज राहुल गांधी उसी मानसिकता के साथ भारत की उभरती छवि को धूमिल कर रहे हैं।"

समिट में कैसे घुसे प्रदर्शनकारी?



National Shame



At a time when India is hosting a prestigious global AI Summit, showcasing its innovation and leadership in technology, the Congress party chose disruption over dignity.



Under the leadership of Rahul Gandhi, Congress workers went topless and created a ruckus at… pic.twitter.com/dUns0bxyyv — BJP (@BJP4India) February 20, 2026 युवाओं में आक्रोश बीजेपी का दावा है कि इस हरकत के बाद देश के युवाओं, विशेषकर 'जेन जी' (Gen Z) में कांग्रेस के प्रति भारी आक्रोश है। पात्रा ने इसे "भारत बनाम उन शक्तियों की लड़ाई" बताया जो देश के विकास की राह में रोड़ा अटकाना चाहती हैं। मीडिया खबरों के मुताबिकयूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरे को चकमा देने के लिए 'ठंड' का सहारा लिया और भारी कपड़ों के नीचे प्रदर्शन वाली सामग्री छिपाकर ले गए। इस घटना पर कवि कुमार विश्वास ने भी तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- आपसे न हो पाएगा भाई।