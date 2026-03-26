राजकोट पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पेट्रोल पंप का लाइसेंस निलंबित

Rajkot Petrol Pump License Suspended: राजकोट पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल चुडासमा के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उनके एक विवादास्पद बयान के कारण शहर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत होने की अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस अफवाह के बाद राजकोट के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की लंबी कतारें लग गईं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप, HPCL कंपनी ने उनके पेट्रोल पंप का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।

अफवाह फैलाने के आरोप में लाइसेंस रद्द

इस घटना के संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के एक अधिकारी ने गोपाल चुडासमा के खिलाफ आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर कंपनी ने यह कड़ी कार्रवाई की। फेडरेशन ऑफ गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मेहुल पटेल ने भी पुष्टि की है कि अनुशासनहीनता और गलत जानकारी फैलाने के कारण यह कदम उठाया गया है।

ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य की आपूर्ति अतिरिक्त सचिव मोना खंधार को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया या अनिश्चित स्रोतों से फैली अफवाहों पर विश्वास न करें और घबराहट में आकर खरीदारी (Panic Buying) न करें।

भारत और ईरान के बीच समझौता

दूसरी ओर, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) करीब 8 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर ईरान से एलपीजी (LPG) की खरीदारी शुरू करेगा। इस सौदे में 43 हजार टन ब्यूटेन और प्रोपेन भी शामिल है, जिसकी आपूर्ति BPCL और HPCL जैसी अन्य सरकारी तेल कंपनियों को भी की जाएगी। भारत का यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala