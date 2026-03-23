पश्चिम एशिया युद्ध के बीच PM मोदी ने क्यों की E20 पेट्रोल की तारीफ? तेल संकट से भारत को बचाने का बना 'कवच

पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण युद्ध और गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ा बयान दिया है। संसद के निचले सदन (लोकसभा) में करीब 20 मिनट के अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने 'E20 पेट्रोल' की सफलता का विशेष उल्लेख किया।





उन्होंने बताया कि कैसे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) की नीति आज भारत के लिए संकटमोचक साबित हो रही है। भारत ने 2025 में ही समय से पहले E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया था, जो अब युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनकर उभरा है।

तेल आयात में भारी कटौती 4.5 करोड़ बैरल की बचत

प्रधानमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमलों के बाद से खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग ने इस निर्भरता को कम किया है। "एक दशक पहले देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग की क्षमता सिर्फ 1% थी, जो आज बढ़कर लगभग 20% पहुंच गई है। इसकी बदौलत पिछले एक साल में हमें लगभग 4.5 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ा है।

E20 ईंधन: फायदे और चुनौतियां

E20 ईंधन (80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल) का मुख्य उद्देश्य तेल आयात बिल को कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और गन्ना किसानों की आय बढ़ाना है। हालांकि, इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी रही हैं:

वाहनों पर प्रभाव : कई वाहन चालकों ने पुराने इंजन खराब होने और माइलेज कम होने की शिकायत की है।

सरकार का पक्ष: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे 'भ्रामक जानकारी' करार दिया है। Edited by : Sudhir Sharma