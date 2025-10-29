बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. Lava Shark 2 4G Launched in India With 5,000mAh Battery, 50-Megapixel Rear Camera Price
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (17:11 IST)

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

lava shark 2
Lava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

अब बात करते हैं फीचर्स की। स्मार्टफोन को IP54 डस्ट और वाटर रेटिंग के साथ पेश किया गया है यानी फोन धूल और पानी के छीटों से सुरक्षित है। लावा शार्क 2 का लुक आईफोन 16 प्रो मैक्स की तरह है। इसके बैक पैनल पर एक स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल है, जो आईफोन से इंस्पायर्ड है।

मॉड्यूल में तीन कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश है। कैमरा सेंसर का प्लेसमेंट आईफोन 16 प्रो मैक्स जैसा है, लेकिन फ्लैश को थोड़ा अलग तरीके से रखा गया है। कैमरे की बात करे तो स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए लावा शार्क 2 के बैक पैनल पर LED फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें AI फीचर्स से लैस 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो अल्ट्रा-वाइड लेंस और डेप्थ लेंस के साथ मिलकर काम करता है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 720x1612 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। एमोलेड पैनल पर बनी ये स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट पर काम करती है।

स्मार्टफोन के राइट साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन हैं, जबकि बाईं साइड में सिम स्लॉट है। नीचे की तरफ USB टाइप-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है। lava shark 2 ऑरोरा गोल्ड और एक्लिप्स ग्रे रंगों में मिलेगा। इसमें पंच होल कटआउट नॉच डिजाइन दिया गया है, जिससे इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 93.5% है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7250 चिपसेट दिया गया है।

 स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर 3,75,000+ है, जो लाइट गेमिंग और डेली की मल्टीटास्किंग के लिए ठीक है।  लावा शार्क 2 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आता है। पावर बैकअप के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com