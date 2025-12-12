2027 में 2 चरणों में शुरू होगी जनगणना, केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर, 11718 करोड़ का बजट पारित

भारतीय रुपया हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। 11 दिसंबर 2025 को यह 90.51 के स्तर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले के 84-85 के स्तर से करीब 7% की गिरावट दर्शाता है। यह गिरावट केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है। अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निवेश में कमी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण रुपया दबाव में है। रुपए की कमजोरी से क्या-क्या महंगा हो रहा है, आम भारतीय पर इसका कितना बोझ पड़ रहा है, और अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव क्या है। रुपए के गिरने से क्या-क्या बढ़ेगा?