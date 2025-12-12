शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Rahul Gandhi calls congress loksabha MP meeting, why Shashi Tharoor absent
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (13:02 IST)

राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, जानिए क्या है वजह?

shashi tharoor
Shashi Tharoor news in hindi : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बुलाई गई बैठक में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर नहीं पहुंचे। 
 
बताया जा रहा है कि केरल में होने की वजह से शशि थरूर आज राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने इस बारे पार्टी को सूचना दे दी थी।
 
यह पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर कांग्रेस की बैठक में नहीं आए हो। वे पिछले तीन हफ्तों में कांग्रेस की 3 अहम बैठकों से गैरहाजिर रहे हैं। हालांकि तीनों ही बार उन्होंने पार्टी को पूर्व सूचना दे दी थी। हालांकि वे पिछली बार 28 अक्टूबर को इंदिरा भवन में केरल कांग्रेस की बैठक में नजर आए थे।
 
गौरतलब है कि कांग्रेस और शशि थरूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी मोदी सरकार से नजदिकी के चलते कई कांग्रेस नेता उनसे खासे नाराज हैं। हालांकि थरूर भी इस नाराजगी की परवाह किए बिना मोदी सरकार की कई नीतियों का खुला समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
 
6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्‍ट्रपति भवन में आयोजित डीनर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस रात्रिभोज का न्योता नहीं दिया गया था। इस भोज में थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा PM? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर बता दिया

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा PM? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर बता दियाRSS chief Mohan Bhagwat : भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी का वारिस कौन हो सकता है और इसमें आरएसएस यानी संघ की भूमिका क्या हो सकती है? इस सस्पेंस को आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने समाप्त कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मंथन कर रही भाजपा में अब नए वारिस को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। उनके बयान के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशि

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशिअगर आपके पास ई व्हीकल तो आपके लिए बड़ी खुशखबर है। लेकिन यह सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को सदन में निर्देश दिया कि राज्य के सभी ई-वाहनों को दी गई टोल माफी को 8 दिनों के भीतर लागू किया जाए। जिन वाहनों से पहले ही टोल वसूली जा चुकी है, उस राशि को वापस करने की कार्रवाई भी तुरंत की जाए

UP समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

UP समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसलाElection Commissions decision extends SIR deadline : वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तारीख को चुनाव आयोग ने एक बार फिर बढ़ाया है। मीडिया खबरों के मुताबिक 6 राज्यों में तारीख को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा था कि कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी।

19 मिनट का वायरल वीडियो, AI डीपफेक या असली? पढ़ लीजिए क्या है पुलिस की चेतावनी

19 मिनट का वायरल वीडियो, AI डीपफेक या असली? पढ़ लीजिए क्या है पुलिस की चेतावनीसोशल मीडिया पर इन दिनों इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ 19 मिनट का कथित कपल वीडियो चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। यह क्लिप ऑनलाइन तेजी से फैल रही है। इससे भ्रम, चिंता और व्यापक जांच शुरू हो गई है। कई एक्सपर्ट्‍स इसे एआई-जनरेटेड डीपफेक बता रहे हैं, जबकि कई रिपोर्ट्स इसे असली होने का दावा करती हैं।

इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदा

इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदालोकसभा में गुरुवार को जानकारी दी गई कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्न काल में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान होता है या नहीं, इसकी जांच की गई है, जिससे स्पष्ट हुआ है इससे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: राहुल गांधी ने उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा, लोकसभा में चर्चा की मांग

LIVE: राहुल गांधी ने उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा, लोकसभा में चर्चा की मांगLatest News Today Live Updates in Hindi : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण को गंभीर समस्या बताते हुए इस पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री कीरेन रिजिजू ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है। पल पल की जानकारी...

ई-सिगरेट मामले अनुराग ठाकुर ने दी लिखित शिकायत, क्या बोले सौगत रॉय?

ई-सिगरेट मामले अनुराग ठाकुर ने दी लिखित शिकायत, क्या बोले सौगत रॉय?E Cigarette controversy : भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को ई-सिगरेट मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखित शिकायत की। उन्होंने टीएमसी सांसद पर संसद परिसर में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। इस बीच टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इसके जवाब में दिल्ली प्रदूषण का मामला उठाया।

Weather Update : शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : देश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्दी का मौसम अब उत्तर भारत में पूरे जोरशोर से दस्तक दे चुका है। शीतलहर से उत्तर भारत कांप रहा है। ठंडी हवाओं की तेज लहरों ने मैदानी इलाकों को जकड़ लिया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ने सर्दी को और गहरा कर दिया है। शीतलहर, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.5 डिग्री पर पहुंच गया।

शिवराज पाटिल का निधन, पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक दिग्गजों ने इस तरह किया याद

शिवराज पाटिल का निधन, पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक दिग्गजों ने इस तरह किया यादshivraj Patil news in hindi : पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का शुक्रवार को लातूर में उनके घर पर निधन हो गया। 90 वर्षीय पाटिल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कौन बनेगा यूपी भाजपा अध्‍यक्ष, 14 दिसंबर को फैसला, दौड़ में इन दिग्गजों के नाम?

कौन बनेगा यूपी भाजपा अध्‍यक्ष, 14 दिसंबर को फैसला, दौड़ में इन दिग्गजों के नाम?UP BJP President Election : उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। 13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के नाम का एलान कर दिया जाएगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com