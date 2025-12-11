PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा

PM और राष्ट्रपति ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए साझा प्रयासों में रफ्तार बनाए रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया। नेताओं ने जरूरी टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी और दूसरे ज़रूरी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार साझा किए। नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की और साझा चुनौतियों से निपटने और आम हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। दोनों नेता आगे पर बातचीत जारी रहने प र सहमत हुए। Edited by : Sudhir Sharma
Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.…— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025