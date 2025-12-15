नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दयनीय, RJD ने कहा- 100% संघी हो चुके हैं
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक हरकत को लेकर निशाना साधा है। सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वीडियो में दिख रहा है कि नुसरत को मुख्यमंत्री ने पहले तो नियुक्ति पत्र दे दिया।
इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। मुख्यमंत्री ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी। महिला ने जवाब दिया हिजाब है सर। नीतीश कुमार ने कहा कि हटाइए इसे।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। महिला थोड़ी देर के लिए असहज हो गई। आसपास मौजूद लोग हंसने लगे। हालांकि ऐसा करके नीतीश कुमार ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने का एक और मौका विपक्षियों को दे दिया।