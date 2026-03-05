ईरान-अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, भारत के तेल आयात पर गहराता संकट
Iran USA War: वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति तेजी से बढ़ रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने अब भारतीय महासागर तक अपनी पहुंच बना ली है। ऐसे में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह युद्ध भारत के तेल आयात को गंभीर खतरे में डाल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री की चुप्पी देश की सामरिक स्वायत्तता पर सवाल खड़े कर रही है।
हमारे आंगन तक पहुंचा युद्ध
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि दुनिया एक अस्थिर और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। 'आगे तूफानी समुद्र हैं,'। उन्होंने लिखा- भारत का 40 प्रतिशत से अधिक तेल आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति पर स्थिति और भी गंभीर है। इस संकट के बीच ईरानी युद्धपोत का भारतीय महासागर में डूबना युद्ध को हमारे आंगन तक पहुंचा चुका है।
हाल की घटनाओं में अमेरिकी सेना ने श्रीलंका के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जल में ईरानी फ्रिगेट आईआरआईएस डेना को टॉरपीडो से डुबो दिया। पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है, जबकि श्रीलंका ने बचाव कार्य में 32 लोगों को सुरक्षित निकाला, लेकिन सैकड़ों नाविक अभी लापता हैं। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबोने की पहली बड़ी घटना मानी जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी पर सवाल?
राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर समय में प्रधानमंत्री की खामोशी क्यों? उन्होंने कहा कि इस क्षण में हमें मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी सामरिक स्वायत्तता को समर्पित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की चुप्पी और विदेश नीति में अस्पष्टता भारत के हितों को कमजोर कर रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85-90 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने या बाधित होने से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल, परिवहन और महंगाई पर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत के पास मात्र 25-40 दिनों का कच्चा तेल भंडार बचा है। ऐसे में रूस, अफ्रीका या अन्य स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन लंबे समय तक संकट बने रहने पर अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है।
क्या है राहुल गांधी की मांग
राहुल गांधी ने भारत सरकार से मांग की है कि वह तत्काल सक्रिय कदम उठाए, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और वैश्विक मंच पर स्पष्ट रुख अपनाए। उन्होंने जोर दिया कि हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है, संवाद और संयम ही शांति का रास्ता है। यह युद्ध न केवल मध्य पूर्व तक सीमित है, बल्कि अब वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों को चुनौती दे रहा है। भारत जैसे ऊर्जा-आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। क्या सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयार है? समय बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की चेतावनी ने एक बार फिर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।