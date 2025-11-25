मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Anti Romeo Squad will be formed in Bihar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना। , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (21:09 IST)

बिहार में योगी मॉडल, एंटी रोमियो स्क्वाड का होगा गठन, यह किस तरह करेगा काम

Yogi Model in Bihar
Deputy CM Samrat Chaudhary: बिहार के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य में एंटी-रोमियो स्क्वाड के गठन करने की घोषणा की है। इसका मुख्‍य उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों के आसपास छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को रोकना है। गृहमंत्री चौधरी ने एंटी-रोमियो स्क्वॉड के अलावा सोशल मीडिया पर गाली-गलौज करने वालों और संगठित अपराधों, माफियाओं पर भी सख्ती बरतने की बात कही है।
 
चौधरी ने दिखाए सख्त तेवर : इसके तहत 'पिंक पेट्रोलिंग' की तर्ज पर पिंक मोबाइल पुलिस टीम की तैनाती की जाएगी। इन टीमों में मुख्य रूप से महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी ताकि वे त्वरित कार्रवाई कर सकें। खासकर स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी के समय पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। डिप्टी सीएम चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद सख्‍त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 400 बड़े माफियाओं और अपराधियों की पहचान की गई है, जिनमें से दो के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
 
अधिकारियों के साथ बैठक : कार्यभार संभालते ही उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों, डीजीपी और कुछ पूर्व डीजीपी के साथ लंबी बैठक की। पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था में कोई कोताही न बरतने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। उन्होंने जेलों की निगरानी को भी सख्त करने का निर्देश दिया है, ताकि जेल से कोई भी आपराधिक गतिविधि न चल पाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया है और वह उनके किए गए काम को ही आगे बढ़ाएंगे और इसे और मजबूत करेंगे।
 
यह यूपी का योगी मॉडल है : एंटी-रोमियो स्क्वॉड की अवधारणा मूल रूप से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रेरित है। इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानों (स्कूलों, कॉलेजों), बाजारों, पार्कों और चौराहों के आसपास महिलाओं के लिए एक भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ (ईव टीजिंग), भद्दे कमेंट और अभद्र व्यवहार को रोकना। महिलाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के तरीकों और हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 112) के बारे में जागरूक करना है।
 
यह स्क्वॉड हर थाना क्षेत्र में गठित किया जाता है। प्रत्येक स्क्वॉड में पुलिसकर्मी होते हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करना अनिवार्य होता है। ये टीमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के खुलने और छूटने के समय विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। बाजारों, मॉल्स, पार्कों, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थलों पर नियमित रूप से सादे कपड़ों में और यूनिफॉर्म में गश्त करती हैं।
 
पहली बार में काउंसलिंग : मनचलों की पहचान करना जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हों या लड़कियों को परेशान कर रहे हों। पहली बार पकड़े गए शोहदों की काउंसलिंग की जाती है, और उनके माता-पिता/अभिभावकों को थाने बुलाया जाता है। उनसे माफीनामा भरवाने के बाद सख्त चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। बार-बार ऐसी हरकतें करने वालों या गंभीर अपराध करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। यह स्क्वॉड "मिशन शक्ति" कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा सेमध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा से वेबदुनिया की बातचीत

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्टCyclonic storm News : ऐसा लग रहा है कि मौसम एक बार फिर पलटेगा, क्‍यों‍कि मौसम विभाग ने एक बड़े खतरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और तूफानी हवाओं का जोखिम है।

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बात

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बातदुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से विंग कमांडर नमांश स्याल की जान चली गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शो चलता रहा। अमेरिकी एयरफोर्ट के पायलट टेलर हिएस्टर ने दुबई एयर शो के तेजस क्रैश और भारतीय पायलट की मौत के बावजूद पूरा होने पर हैरानी जताई है।

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्र

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्रDharmendras political journey : दशकों तक धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर राज किया लेकिन 2004 में उन्होंने फिल्म सेट की जगह राजनीतिक रैलियां कीं तथा राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राजनीति धर्मेंद्र को रास नहीं आई और 5 साल सांसद रहने के बाद धर्मेंद्र ने सियासत से किनारा कर लिया।

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पारा

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पाराJammu Kashmir weather update News : मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।

और भी वीडियो देखें

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषता

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषताDhwajarohan in Ayodhya: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मंगलवार का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर भव्य धर्म ध्वज फहराकर रामायण कालीन आध्यात्मिक परंपरा को सजीव कर दिया।

अयोध्या : तीर्थ से टेक स्मार्ट नगरी तक, आठ आयामों पर खड़ा नया रामनगरी मॉडल

अयोध्या : तीर्थ से टेक स्मार्ट नगरी तक, आठ आयामों पर खड़ा नया रामनगरी मॉडलAyodhya Ram Mandir: अयोध्या आज उस दोराहे पर खड़ी है, जहां सप्त पुरियों में प्रथम पुरी की आध्यात्मिक गरिमा और इक्कीसवीं सदी के अत्याधुनिक शहर की ज़रूरतें एक साथ नई शक्ल ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विजन–2031 के तहत इसे वैश्विक आध्यात्मिक–पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की समग्र एवं दीर्घकालिक योजना चल रही है

ध्वजारोहण के क्षण भक्तिमय हुई अयोध्या, चारों दिशाओं में गूंजा जय श्रीराम

ध्वजारोहण के क्षण भक्तिमय हुई अयोध्या, चारों दिशाओं में गूंजा जय श्रीरामDhwajarohan in Ayodhya: श्रीराम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराए जाने के ऐतिहासिक क्षण ने संपूर्ण अयोध्या को भक्ति भाव से ओतप्रोत कर दिया। धर्मपथ सहित शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर जयघोष करते श्रद्धालु उमड़ पड़े और राम नाम की गूंज से नगर भक्तिरस से सराबोर हो गया। लता मंगेशकर चौक पर हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित होकर ध्वजारोहण का सीधा प्रसारण देखते रहे।

सुख-शांति प्रदान करने वाला धर्म ध्वज फिर से हुआ शिखर पर विराजमान : भागवत

सुख-शांति प्रदान करने वाला धर्म ध्वज फिर से हुआ शिखर पर विराजमान : भागवतRSS chief Mohan Bhagwat: मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष पंचमी यानी विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अयोध्या धाम सहित संपूर्ण विश्व प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पूर्णत्व का साक्षी बना। इस अवसर पर मंगलवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए सार्थकता का दिवस है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की घोषणा

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की घोषणाUttar Pradesh Power Corporation Limited: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू तथा छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की शुरुआत की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक संचालित होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com