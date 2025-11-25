दिल्‍ली विस्‍फोट केस में नया खुलासा, बुरहान वानी का बदला लेना चाहता था उमर

Delhi blast case : दिल्ली में लाल किले के पास कार बम विस्फोट करने वाले आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को लेकर नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई है। नए खुलासे में पता चला है कि उमर 2016 में सुरक्षाबलों द्वारा मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। उमर उन नबी 9 भाषाएं जानता था और आतंकी मॉड्यूल में सबसे शिक्षित शख्स था। उमर उन नबी, जो डॉक्टर से आतंकवादी बना और कार में धमाका किया, वह खुद को अपने ग्रुप में 'अमीर' कहता था, मतलब वह खुद को उनका नेता या शासक दिखाता था।

आतंकवादियों ने अपनी योजना का नाम 'ऑपरेशन अमीर' रखा था, जिसमें आत्मघाती हमलावर उमर को उसका मुखिया बनाया गया था। उमर उन नबी अक्सर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के अन्य डॉक्टरों से कहा करता था कि भारत में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है। पूछताछ में बताया गया कि कुछ घटनाओं ने उमर को इतना परेशान कर दिया कि उसने आत्मघाती हमला करने का रास्ता चुन लिया।

उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अपने कमरे में बम और केमिकल्स की टेस्टिंग भी करता था। पुलिस ने उसके सूटकेस से बम बनाने का सामान भी बरामद किया। धमाकों की जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि कानपुर के संवेदनशील इलाकों के कई घरों में ताला लगा हुआ है। इन घरों में रहने वाले लोग दिल्ली धमाके के बाद से लापता हैं।

बुरहान वानी कौन था? : बुरहान वानी कश्मीर का एक चर्चित आतंकी कमांडर था, जिसकी मौत के बाद घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध और हिंसा भड़की थी। वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला कश्मीर का पहला हाई-प्रोफाइल आतंकी भी माना जाता है। वह त्राल दक्षिण कश्मीर का रहने वाला था। वह पाक समर्थित आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन में भर्ती करने में सबसे सक्रिय आतंकी था।

Edited By : Chetan Gour