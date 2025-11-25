मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  Follow us
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (19:20 IST)

दिल्‍ली विस्‍फोट केस में नया खुलासा, बुरहान वानी का बदला लेना चाहता था उमर

New revelation in Delhi Red Fort blast case
दिल्ली में लाल किले के पास कार बम विस्फोट करने वाले आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को लेकर नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई है। नए खुलासे में पता चला है कि उमर 2016 में सुरक्षाबलों द्वारा मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। उमर उन नबी 9 भाषाएं जानता था और आतंकी मॉड्यूल में सबसे शिक्षित शख्स था। उमर उन नबी, जो डॉक्टर से आतंकवादी बना और कार में धमाका किया, वह खुद को अपने ग्रुप में 'अमीर' कहता था, मतलब वह खुद को उनका नेता या शासक दिखाता था।
 
खबरों के अनुसार, दिल्ली में लाल किले के पास कार बम विस्फोट करने वाले आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को लेकर नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई है। नए खुलासे में पता चला है कि उमर 2016 में सुरक्षाबलों द्वारा मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था।
उमर उन नबी 9 भाषाएं जानता था और आतंकी मॉड्यूल में सबसे शिक्षित शख्स था। उमर उन नबी, जो डॉक्टर से आतंकवादी बना और कार में धमाका किया, वह खुद को अपने ग्रुप में 'अमीर' कहता था, मतलब वह खुद को उनका नेता या शासक दिखाता था।
 
आतंकवादियों ने अपनी योजना का नाम 'ऑपरेशन अमीर' रखा था, जिसमें आत्मघाती हमलावर उमर को उसका मुखिया बनाया गया था। उमर उन नबी अक्सर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के अन्य डॉक्टरों से कहा करता था कि भारत में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है। पूछताछ में बताया गया कि कुछ घटनाओं ने उमर को इतना परेशान कर दिया कि उसने आत्मघाती हमला करने का रास्ता चुन लिया।
पहली योजना थी कि हरियाणा में छिपाए गए विस्फोटक जम्मू-कश्मीर ले जाए जाएं, जहां उमर कुछ बड़ा करने वाला था, पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से उसका प्लान बदल गया। उसने मेवात-नूंह इलाके से यूरिया लाकर खुद ही IED बनाना शुरू किया।
उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अपने कमरे में बम और केमिकल्स की टेस्टिंग भी करता था। पुलिस ने उसके सूटकेस से बम बनाने का सामान भी बरामद किया। धमाकों की जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि कानपुर के संवेदनशील इलाकों के कई घरों में ताला लगा हुआ है। इन घरों में रहने वाले लोग दिल्ली धमाके के बाद से लापता हैं। 
 
बुरहान वानी कौन था? : बुरहान वानी कश्मीर का एक चर्चित आतंकी कमांडर था, जिसकी मौत के बाद घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध और हिंसा भड़की थी। वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला कश्मीर का पहला हाई-प्रोफाइल आतंकी भी माना जाता है। वह त्राल दक्षिण कश्मीर का रहने वाला था। वह पाक समर्थित आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन में भर्ती करने में सबसे सक्रिय आतंकी था।
Edited By : Chetan Gour 
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

