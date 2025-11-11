मंगलवार, 11 नवंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Where did the i20 car go before the explosion
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (14:54 IST)

Delhi Blast: विस्‍फोट से पहले कहां- कहां गई थी i20 कार, जानिए धमाकों वाली कार की पूरी टाइम लाइन?

Delhi Blast: Where did the i20 car go before the explosion
दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्‍टि नहीं की गई है। घटना आतंकी हमला है या कुछ और इसे लेकर जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। बता दें कि सोमवार की शाम करीब 7 बजे यह धमाका लाल किले के ठीक सामने गेट नंबर एक के पास हुआ था।

धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब इस कार की लोकेशन सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि पेशे से डॉक्टर उमर की आई20 गाड़ी जैश मॉ़ड्यूल की थी। जानते हैं विस्‍फोट से पहले कहां से कहां तक गई थी कार।

कार की लोकेशन आई सामने : पुलिस की टीम कार में सवार लोगों और उनसे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस बीच जिस कार में धमाका हुआ, उसकी लोकेशन भी सामने आ गई है कि वह किन-किन जगहों से होकर गुजरी थी। दरअसल, जिस कार में धमाका हुआ, वह हुंडई की i20 कार है। 10 नवंबर को कार की एंट्री और लोकेशन से जुड़ी सूचना अब सामने आई है। धमाके के दिन कार की मूवमेंट की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार थी।

ये है ब्‍लास्‍ट वाली कार की टाइम लाइन
सुबह 08:04 : कार बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल।
सुबह 08:20 : कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखी।
दोपहर 3:19 : कार लाल किला के पास स्थित पार्किंग एरिया में दाखिल।
शाम 6:00 : कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकली।
इसके अलावा कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनेहरी मस्जिद के आसपास भी देखा गया।

क्‍या है कार का पुलवामा कनेक्शन : इस कार में धमाके का जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से भी कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लाल किले के पास आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ। यह भी पता चला कि इस कार पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार का नंबर HR 26 7624 था। पता चला है कि यह I-20 कार सलमान नाम के शख्स की थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में मोहम्मद सलमान ने बताया कि उसने अपनी कार डेढ़ साल पहले दिल्ली के पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी। जांच में सामने आया है की देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची थी। फिर जांच में इस कार का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। पता चला कि इस गाड़ी की कई बार खरीद बिक्री हुई। इस कड़ी में यह गाड़ी पुलवामा के तारिक को बेची गई थी।

क्‍या इनपुट है खुफिया विभाग के पास : इधर खुफिया विभाग के टॉप सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर की कार उमर मोहम्मद की थी जो फरीदाबाद-सहारनपुर जैश ए मोहम्मद के मोड्यूल से जुड़ा हुआ था साथ ही कल छापेमारी के बाद ये लोग किसी अन्य स्थान पर ब्लास्ट करने जा रहे थे, लेकिन गलती से लाल किले के पास ब्लास्ट ट्रिगर हो गया। इस पूरे कांड में अब जांच एजेंसियां पडताल कर रही हैं।
Edited By: Navin Rangiyal
