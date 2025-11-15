शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (20:32 IST)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीत

Bihar Assembly Election Results
Bihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की सुनामी देखने को मिली। 202 सीटें जीतकर राजग ने इस बार कीर्तिमान रच दिया। इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भी एनडीए के ही रहे। यदि टॉप 10 बड़ी जीत के बारे में बात करें तो इनमें 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार की जनता दल यू के हैं, जबकि 4 भाजपा के हैं। एक प्रत्याशी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति (रामविलास) का भी है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 उम्मीदवारों के बारे में.... 
 
  • बिहार की रुपौली विधानसभा सीट से जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल ने 73572 मतों से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 
  • दीघा सीट से भाजपा के संजय चौरसिया 59079 मतों से जीते, जो कि दूसरे सबसे बड़ी जीत रही। 
  • लोक जनशक्ति (रामविलास) पार्टी के नेता राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता 58191 वोटों से जीते। 
  • जेडीयू के शैलेष कुमार उर्फ बूलो मंडल ने गोपालपुर विधानसभा सीट पर 58135 मतों से जीत दर्ज की।  
  • औरई विधानसभा सीट से भाजपा की रमा निषाद 57206 वोटों से जीतीं। 
  • जदयू के नरेन्द्र नारायण यादव ने आलमनगर सीट पर 55465 वोटों से जीत दर्ज की। 
  • राजगीर विधानसभा सीट पर जदयू के कौशल किशोर 55428 वोटों से जीते।
  • जदयू की ही लेसी सिंह ने धमदाहा विधानसभा सीट पर 55159 वोटों से जीत दर्ज की। 
  • झंझारपुर में भाजपा के नीतीश मिश्रा 54849 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। 
  • निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने जमुई विधानसभा सीट पर 54498 वोटों से जीत दर्ज की। 
बिहार में बड़ी जीत दर्ज करने वाले नेताओं में राजद, कांग्रेस या फिर अन्य दलों के उम्मीदवारों के नाम नहीं हैं। दूसरी ओर कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Webdunia
