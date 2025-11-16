रविवार, 16 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
पटना , रविवार, 16 नवंबर 2025 (20:40 IST)

नीतीश कुमार सोमवार को देंगे मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा

Nitish Kumar
Nitish Kumar News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक पटना में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 243 उम्मीदवारों की सूची सौंपी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है। हालां‍कि मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

खबरों के अनुसार, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक पटना में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 243 उम्मीदवारों की सूची सौंपी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में चुनाव परिणामों तथा संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
सनद रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर प्रचंड जीत मिली है, वहीं महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एनडीए में शामिल भाजपा को 89 सीटें, जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली हैं। राजद के खाते में 25 सीटें गईं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं।
Edited By : Chetan Gour
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

