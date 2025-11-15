Who will become the Chief Minister of Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए शानदार जीत हासिल की है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हालांकि बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बयान को नीतीश कुमार के आगे भी मुख्यमंत्री बने रहने के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हालांकि बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत को 'सुशासन की जीत' करार दिया। पीएम मोदी के इस बयान को नीतीश कुमार के आगे भी मुख्यमंत्री बने रहने के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
जब तावड़े से सवाल किया गया कि कौन होगा मुख्यमंत्री? इस पर जवाब देते हुए तावड़े ने कहा कि सभी बातें समय पर होंगी। आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस जीत आनंद लीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब सही समय पर मिलेगा। एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी साफतौर पर कहा कि बिहार की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा दिखाया है।
इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति को दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे बयान में जायसवाल ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का उल्लेख किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। इससे सस्पेंस बरकरार है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं?
दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देशभर में चरम पर है। लोग मोदी की गारंटी को विकास, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी भले ही देशभर में व्यस्त रहते हों, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर वे लगभग एक साल पहले ही एक्टिव हो गए थे।
जायसवाल ने कहा कि दूसरी ओर भाजपा के रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के दौरान संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करने पर विशेष ध्यान दिया। उसी रणनीति के दम पर भाजपा फिर से बिहार में मजबूत शक्ति के रूप में उभरकर आई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जेडीयू दूसरी पोजीशन पर चली गई है, तो सियासी समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणाम आ चुके हैं। आयोग के मुताबिक, भाजपा ने 89 सीटों पर, जदयू ने 85 सीटों पर और राजद ने 25 सीटों पर जीत हासिल की। लोजपा (रा.) 19 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। सीपीआई (एमएल) 2 सीटों पर, हम पार्टी 5 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर जीत मिली है। AIMIM ने इस बार 5 सीटों पर जीत हासिल की है। सीपीआई (एम), आईआईपी और बसपा को 1-1 सीट पर जीत मिली है।
