शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By विकास सिंह
Last Updated : शनिवार, 15 नवंबर 2025 (13:40 IST)

बिहार में भाजपा से ज्यादा वोट हासिल कर भी कैसे हार गई आरजेडी, SIR- EC पर फोड़ा ठीकरा

How did the RJD lose despite winning more votes than the BJP in Bihar
बिहार विधानसभा चुनाव में NDA  की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार के बाद नतीजों का विश्लेषण का दौर शुरु हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है लेकिन उसका वोट शेयर चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी रहने वाले आरजेडी से करीब तीन फीसदी कम है। चुनाव में भाजपा को 20.08% वोट प्रतिशत मिला और उसे 89 सीट हासिल हुई,जो पिछले चुनाव से 15 सीटें अधिक रहीं। वहीं आरजेडी को भाजपा से 3 फीसदी अधिक 23% वोट हासिल हुआ लेकिन वह केवल 25 सीटों पर सिमट गई जो पिछले चुनाव से 50 सीटें कम रही। आरजेडी को 2010 के बाद सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।  

अगर वोट के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो आरजेडी को वोट तो ज्यादा मिले लेकिन वह सीटों की जीत में तब्दील नहीं हो पाया, जिसका सीधा असर महागठबंधन पर पड़ा। महागठबंधन को 2020 की तुलना में 110 सीटें कम मिली और महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। वहीं चुनव में NDA  गठबंधन को 77 सीटों का फायदा हुआ और वह 2020 की 125 सीटों के आंकड़े से बढ़कर डबल सेंचुरी पार कर 202 तक पहुंच गया।

बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस में समीक्षा का दौर शुरु हो गया है। बिहार में अब तक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस में नतीजों के तुरंत बाद शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे के घर हार पर मंथन हुआ, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और SIR को लेकर भी सवाल उठाए और वोटिंग डेटा की जांच की बात कही। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव शुरु से ही निष्पक्ष नहीं रहे।

वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष के साथ-साथ कांग्रेस के लिए भी एक सबक है। चुनाव में वोट प्रतिशत का सीटों में बदलना एक नहीं कई कारणों पर निर्भर करता है। अगर किसी पार्टी का वोट शेयर बढ़े तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी सीटें भी बढ़े या किसी पार्टी का वोट शेयर घटे तो उसकी सीटें भी घटे।

बिहार के मतदाताओं ने महागठबंधन के चुनावी वादों पर भरोसा नहीं कर पाई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते है कि विपक्ष को पहले आत्म निरीक्षण करना पड़ेगा। विपक्ष को मतदाताओं का विश्वास बनाने और संपर्क रखने का जरिया ढूंढ़ना पड़ेगा। इसके साथ विपक्ष को भाजपा को काउंटर अटैक करने के लिए नए सिरे से सोचना होगा। आज बिहार नहीं पूरे देश में विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है।
PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियां

PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियांबिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की भारी जीत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस जीत ने एक नया ‘MY - महिला और यूथ’ फॉर्मूला दिया है और जनता ने ‘‘जंगल राज’ वालों के सांप्रदायिक एमवाई फॉर्मूले’’ को खारिज कर दिया है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का विभाजन होगा।

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारी

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारीGangster Zora Sidhu close to Lawrence Bishnoi murdered : लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है।

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेल

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेलBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पिछले चुनाव के मुकाबले आधे से भी कम रह गईं। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ा दल बना था। हालांकि तेजस्वी को इस बात का संतोष हो सकता है कि कम सीटों के बाद भी उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?बिहार में एनडीए ने जबरदस्‍त जीत हासिल की है। अब बिहार में बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने की स्‍थिति में आ गई है। ऐसे में अब बीजेपी को नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं होगी। आखिर क्‍या है वो पांच कारण जिसने बीजेपी को जानते हैं बिहार में बीजेपी के जीत के 5 कारण।

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का जिस 'तेज' और 'बदलाव' का नारा गूंज रहा था, वह निर्णायक नतीजों के सामने फीका पड़ गया।

कांग्रेस ने बताया, बिहार चुनाव में कैसे हुई वोट चोरी?

कांग्रेस ने बताया, बिहार चुनाव में कैसे हुई वोट चोरी?Bihar Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गई। राजद तो 23 फीसदी वोट शेयर प्राप्त कर अपनी साख बचा गई लेकिन कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। करारी हार के बाद पार्टी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के साथ ही पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए।

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?Bihar Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए। पार्टी मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। यहां तक कि बेगूसराय में जहां कांग्रेस नेता ने तालाब में छलांग लगाई थी, पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

बिहार चुनाव : भाजपा से ज्यादा वोट पाकर भी कैसे हार गई तेजस्वी की राजद?

बिहार चुनाव : भाजपा से ज्यादा वोट पाकर भी कैसे हार गई तेजस्वी की राजद?Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजद की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान राजद के चुनावी नतीजों ने किया। वोट प्रतिशत अधिक पाने के बावजूद भी आरजेडी की हार हुई है इसका कारण जीती हुई सीटों की संख्या कम होना है। वह सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद भी मात्र 25 सीटें ही जीत सकी और तीसरे नंबर पर रही।

बिहार चुनाव की 5 सबसे छोटी जीत, कोई 27 वोटों से जीता तो किसी को 30 वोट से मिली जीत

बिहार चुनाव की 5 सबसे छोटी जीत, कोई 27 वोटों से जीता तो किसी को 30 वोट से मिली जीतBihar Assembly Election Results : नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग ने बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल की है। भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और आरएलएम के गठबंधन ने 202 सीटें जीत तो राजद, कांग्रेस और वामदलों का महागठबंधन मात्र 35 सीटें ही हासिल कर सका। इस चुनाव में महागठबंधन के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। आइए नजर डालते हैं उन 5 सीटों पर जहां जीत का आंकड़ा सबसे कम रहा।

AIMIM ने बिहार चुनाव में जीती 5 सीटें, 29 सीटों पर लड़ा था चुनाव

AIMIM ने बिहार चुनाव में जीती 5 सीटें, 29 सीटों पर लड़ा था चुनावBihar Election Results : असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी एआईएमआईएम ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए बिना, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा।
