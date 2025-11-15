शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (00:26 IST)

AIMIM ने बिहार चुनाव में जीती 5 सीटें, 29 सीटों पर लड़ा था चुनाव

Bihar Election Results  : असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5  सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी एआईएमआईएम ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए बिना, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट फैसला सुनाया है। ओवैसी ने कहा कि हमारा ध्यान सीमांचल में प्रगति लाने, बाल मृत्यु दर को कम करने तथा स्कूल, अस्पताल, पुल और उद्योग बनाने पर होगा।’
29 सीटों पर लड़ा था चुनाव
मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाली इस पार्टी ने 243 विधानसभा सीटों में से 29 पर चुनाव लड़ा। जिन सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, उनमें से 24 सीट सीमांचल क्षेत्र की हैं। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने अमौर सीट पर 38,928 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 1,00,836 वोट मिले।
मोहम्मद सरवर आलम ने कोचाधामन में 23,021 वोटों से जीत हासिल की, उन्हें कुल 81,860 वोट मिले। गुलाम सरवर ने बैसी सीट पर 27,251 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें कुल 92,766 वोट मिले। मोहम्मद मुर्शीद आलम ने जोकीहाट सीट पर 28,803 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें कुल 83,737 वोट मिले। बहादुरगंज सीट से पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों से जीत हासिल की। ​​उन्हें 87,315 वोट मिले। Edited by : Sudhir Sharma
