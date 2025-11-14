Bihar में NDA की जीत से संभला Share Bazaar, Sensex 84 अंक चढ़ा, Nifty भी 25900 के पार

Share Market Update News : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और घरेलू खरीदारी ने आज भारतीय शेयर बाजार को आखिर में संभाल लिया। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद शेयर बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 84.11 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 84562.78 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 30.90 अंकों की बढ़त लेकर 25910 पर रहा। बीएसई आईटी और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया।





बीएसई आईटी और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट लिमीटेड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे।





गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बिहार चुनाव परिणाम से पहले सतर्क मुद्रा में नजर आया था। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स मात्र 12.16 अंक की बढ़त के साथ 84478.67 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 3 अंक की बढ़त लेकर 25879 अंक पर रहा।

