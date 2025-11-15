शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (15:33 IST)

पहले 3 दिन में तेज थी शेयर बाजार की चाल, आखिरी 2 दिन क्यों फ्लैट रहा बाजार?

Share market review Market ki Baat : शेयर बाजार के लिए नवंबर का दूसरा हफ्ता बेहतर रहा। पूरे हफ्ते शेयर बाजार हरे निशान में रहा। इनमें से 2 पहले 3 दिन शेयर बाजार की रफ्तार तेज थी हालांकि अंतिम 2 दिन बाजार फ्लैट ही रहे। इस हफ्ते सेंसेक्स 1346 अंक बढ़ा तो निफ्टी में भी 418 अंकों की बढ़त दिखाई दी। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह?
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 319 अंक की बढ़त के साथ 83535 पर बंद हुआ, निफ्टी 82 अंक चढ़कर 25,695 पर पहुंच गया। मंगलवार को सेंसेक्स 336 अंक बढ़कर 83,871 अंक पर जा पहुंचा। निफ्टी भी 121 अंकों की बढ़त के साथ 25695 पर था।

बुधवार को शेयर बाजार में भारी उछाल दिखाई दिया। सेंसेक्स 595 अंक की बढ़त के साथ 84,467 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 181 अंक चढ़कर 25876 अंकों के स्तर पर जा पहुंचा।  अगले 2 दिन भी भारतीय शेयर बाजार फ्लैट लेकिन सकारात्मक दिशा में ही रहे। गुरुवार और शुक्रवार सेंसेक्स में क्रमश: 12 और 84 अंकों की बढ़त रही। निफ्टी में भी क्रमश: 3 और 31 अंकों की बढ़त दिखाई दी। 
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : हफ्ते के पहले 3 दिन शेयर बाजार की चाल तेज रही लेकिन कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार की चाल प्रभावित हुई। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके ने भी विदेशी निवेशकों पर बुरा असर डाला। बिहार चुनाव परिणामों से एक दिन पहले बाजार फ्लैट ही रहा जबकि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी बाजार में अनिश्चितता की स्थिति दिखाई दी। शुक्रवार सुबह आईटी, एफएमसीजी और ऑटो सेक्‍टर्स में दबाव दिखाई दिए हालांकि बिहार में राजग सरकार बनती देख निवेशकों ने बाजार को गिरावट से उबार लिया। अमेरिका में शटडाउन खत्म होने का भी बाजार पर असर दिखाई दिया।
 
क्या कहते हैं एक्सपर्ट : शेयर बाजार विशेषज्ञ सागर अग्रवाल ने कहा कि बाजार में अभी भी स्थिरता का अभाव है। भारत ने रूस से तेल आयात  कम कर दिया है। इससे ट्रंप खुश नजर आ रहे हैं। ट्रेड वार से स्थायी राहत की उम्मीद बढ़ी है। इससे बाजार के सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। एफडीआई और एफआईआई के भी भारत लौटने की उम्मीद है। 
 
उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर बंद होता है तो बाजार नई चाल पकड़ेगा। निफ्टी के 25,000 के नीचे बंद होने पर बाजार में एक बार फिर मुनाफा वसूली की स्थिति बन सकती है।  
 
शेयर बाजार में 3 बड़े आईपीओ : शेयर बाजार में इस हफ्ते फिजिक्सवाला, एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड और टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड अपने आईपीओ पेश किया। तीनों ही आईपीओ को निवेशकों का कुछ खास प्रतिसाद नहीं मिला। इनकी अगले हफ्ते शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। 17 नवंबर से शुरू हो रहे नए सप्ताह में कम से कम 2 नए आईपीओ एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी और गेलार्ड स्टील सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। 
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
