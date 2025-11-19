बुधवार, 19 नवंबर 2025
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को किया सम्मानित

Chief Electoral Officer Sanjeev Jha
Chief Electoral Officer Sanjeev Kumar Jha: भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक श्रीमती शुभ्रा सक्सेना एवं सचिव बिनोद कुमार ने बुधवार को वर्चुअल बैठक की। इस दौरान प्रदेश में चल रहे एसआईआर के कार्य की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र संजीव कुमार झा सहित सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिक निगमों के कमिश्नर शामिल हुए।
 
संजीव कुमार झा ने मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन भोपाल में 6 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारियों) को उत्कृष्ट कार्य करने पर शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने कहा कि प्रदेश के अन्य बीएलओ को इनसे प्रेरणा लेकर त्वरित लक्ष्य पूर्ति के लिये प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा में सर्वप्रथम शत् प्रतिशत कार्य पूरा करने वाले बीएलओ को भोपाल में सम्मानित किया जाएगा।
 
बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने राजगढ़ जिले के बीएलओ देवकरण शर्मा, देवास जिले के महेन्द्र सिंह परमार, सीहोर जिले के भूरुलाल गहरवाल, गजराज सिंह, बैतूल जिले के दीपक वर्मा और भोपाल जिले के बीएलओ सुरेश वर्मा को सम्मानित किया है।
