लकड़ी की तरह आरी से काटना पड़ रहा है पनीर! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी पनीर

आजकल बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। दूध, घी, तेल और मसालों के बाद अब पनीर की शुद्धता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति आरी से पनीर को काटते हुए दिखाई दे रहा है। अगर पनीर को लकड़ी की तरह आरी से काटना पड़े, तो सोचिए उसमें कितनी मिलावट हो सकती है? क्या ऐसा पनीर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है और अगर किसी ने गलती से इसे खा लिया तो क्या हो सकता है?

पनीर को आरी से लकड़ी की तरह काटना पड़ रहा है, बताइये मिलावट का स्तर क्या होगा। अगर इस पनीर को किसी ने भूल चूक से खा लिया उसका क्या होगा। https://t.co/Lor5ZGXgNH — Shahnawaz(News24) (@Shahnawazreport) November 27, 2026 गलती से मिलावटी पनीर खा लिया तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति ने गलती से दूषित या खराब पनीर खा लिया है, तो उसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त, मतली और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह खाद्य संक्रमण या फूड पॉइजनिंग का संकेत हो सकता है। हालांकि, हर सख्त पनीर खाने से बीमारी नहीं होती। स्वास्थ्य पर असर इस बात पर निर्भर करता है कि पनीर में किस तरह की मिलावट या दूषण है और कितनी मात्रा में उसका सेवन किया गया है।

पनीर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान - पनीर खरीदते समय उसकी बनावट, रंग और गंध पर ध्यान दें।

- बहुत ज्यादा चिपचिपा, बदबूदार या असामान्य रंग वाला पनीर न खरीदें। - खुले में रखे पनीर के बजाय साफ-सफाई और उचित तापमान में रखा पनीर खरीदें।