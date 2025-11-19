बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Hawk Force Inspector Ashish Sharma martyred in an encounter with Naxalites
Written By विकास सिंह
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (16:11 IST)

नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, सीएम ने जताया दुख, कहा अविस्मरणीय है उनका बलिदान

Hawk Force Inspector Ashish Sharma martyred in Naxal encounter
भोपाल। मध्यप्रदेश की हॉकफोर्स में तैनात एसआई आशीष शर्मा नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए है। मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के रहने वाले आशीष शर्मा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान नक्सलियों ने फोर्स पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में शर्मा घायल हो गए। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
 
गौरतलब है कि नक्सलियों का सफाया करने में जुटी फोर्स राजनांदगांव के बेबर टोला बांध-कंगूरा मैदान और कुर्रेझरी के जंगल में संयुक्त अभियान चला रही है। यह अभियान छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र की टीमें संयुक्त रूप से चला रही हैं। इसमें राजनादगांव की 3, गोंदिया की 7 और बालाघाट की 12 पुलिस पार्टियां शामिल थीं। आज सुबह 6 बजे फोर्स ने जंगल में सर्चिंग शुरू की। उसके दो घंटे बाद करीब 8 बजे नक्सलियों ने फोर्स पर हमला बोल दिया। नक्सलियों ने पुलिस पर तीन-चार राउंड फायर किए। 

जानकारी के मुताबिक, इस फायरिंग में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को जांघ और कंधे में गोली लग गई। इसके बाद एडिशनल एसपी आदर्श कांत शुक्ला और बैहर एसडीओपी ओम प्रकाश शर्मा को एंबुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां इलाज के दौरान शर्मा ने दम तोड़ दिया। बता दें, शहीद शर्मा मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे। वे साल 2016 में विशेष सशस्त्र बल में शामिल हुए थे। उन्होंने साल 2018 में हॉक फोर्स जॉइन की थी। उनकी बहादुरी और काम को देखते हुए सरकार ने दो बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया था।   
 
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस शहादत पर कहा कि आज मप्र हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। नक्सल उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में उनका सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्हें पूर्व में कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए दो बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामनेगैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बाबा NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था।

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौतीprashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्क

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्कaadhar card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ‘बाल’ या ब्लू आधार कार्ड (Baal Aadhaar) के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लगने वाला सभी शुल्क हटा दिया है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले पहले और दूसरे MBU अब पूरे एक साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेता

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेताTejashwi Yadav gets emotional: बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार और पारिवारिक कलह से परेशान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पार्टी मीटिंग में भावुक हो गए और कहा कि वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक किसी और व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। हालांकि राजद विधायक तेजस्वी को अपना नेता चुन चुके हैं।

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखा

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखाDelhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाके में शामिल रहे आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में तकरीर करते हुए आत्मघाती बमबारी को जायज ठहरा रहा है। वीडियो में उमर अकेला नजर आ रहा है।

और भी वीडियो देखें

इमरान खान की बहनों कर सड़क पर घसीटा, पाकिस्तान में बवाल

इमरान खान की बहनों कर सड़क पर घसीटा, पाकिस्तान में बवालImran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने गई उनकी 3 बहनों को उसे समय अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें अपने भाई से मिलने से रोक दिया गया। उन्हें सड़क पर घसीटा गया।

LIVE: नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे डिप्टी सीएम

LIVE: नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे डिप्टी सीएमLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा और जदयू की बैठक के बाद आज एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। वे आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पल पल की जानकारी...

अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, NIA ने किया गिरफ्तार

अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, NIA ने किया गिरफ्तारAnmol Bishnoi news in hindi : अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दिकी की हत्या के मामले में आरोपी अनमोल को NIA ने गिरफ्तार किया। उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।

उत्तराखंड में बनेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन

उत्तराखंड में बनेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोनChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य के दोनों मंडलों में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

राहुल गांधी के खिलाफ 272 पूर्व जजों-नौकरशाहों ने खोला मोर्चा, EC पर सवाल से नाराज

राहुल गांधी के खिलाफ 272 पूर्व जजों-नौकरशाहों ने खोला मोर्चा, EC पर सवाल से नाराजRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर सवाल उठाना खासा महंगा पड़ा। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल को एक ओर जनता ने बिहार चुनाव में सबक सिखाया तो दूसरी तरफ 272 पूर्व जज और नौकरशाह भी भी उनके खासे नाराज है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com