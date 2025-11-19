बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Will Russia-Ukraine war end now
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (16:23 IST)

क्‍या खत्‍म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे प्‍लान, जेलेंस्की भी जा रहे तुर्किए

Will Russia-Ukraine war end now
Will Russia-Ukraine war end : करीब 4 वर्षों से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के लिए 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह नई योजना गाजा शांति योजना से प्रेरित है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी इस सप्ताह तुर्किए की यात्रा करेंगे, ताकि रूस के साथ वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा सकें। इस बीच तुर्किए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ भी आ रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति भवन का कहना है कि वह किसी को नहीं भेज रहा है।

खबरों के अनुसार, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन इसके लिए रूस के साथ गोपनीय तरीके से योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 28 बिंदुओं वाली इस नई योजना में यूक्रेन में शांति, सुरक्षा गारंटी, यूरोप की सुरक्षा और अमेरिका के रूस और यूक्रेन के साथ संबंध सुधारने जैसे मुद्दे हैं, जो कि गाजा शांति योजना से प्रेरित है।
वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी इस सप्ताह तुर्किए की यात्रा करेंगे, ताकि रूस के साथ वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा सकें। इस बीच तुर्किए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ भी आ रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति भवन का कहना है कि वह किसी को नहीं भेज रहा है।
 
यूक्रेन के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि उन्हें इस योजना की जानकारी है, क्योंकि विटकॉफ ने इस पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रुस्तेम उमेरोव के साथ भी इस हफ्ते चर्चा की। वहीं अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने इस योजना के बारे में यूरोपीय अधिकारियों को भी जानकारी देना शुरू कर दिया है।
जेलेंस्की ने कहा, युद्ध के अंत को करीब लाने के लिए हरसंभव प्रयास करना यूक्रेन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि रूसी सेना ने आज यूक्रेन के कई इलाकों में हमला किया, जिसमें 9 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी गईं। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के बीच अंतिम वार्ता गत 23 जुलाई को तुर्किए के इस्तांबुल शहर में हुई थी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामनेगैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बाबा NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था।

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौतीprashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्क

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्कaadhar card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ‘बाल’ या ब्लू आधार कार्ड (Baal Aadhaar) के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लगने वाला सभी शुल्क हटा दिया है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले पहले और दूसरे MBU अब पूरे एक साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेता

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेताTejashwi Yadav gets emotional: बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार और पारिवारिक कलह से परेशान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पार्टी मीटिंग में भावुक हो गए और कहा कि वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक किसी और व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। हालांकि राजद विधायक तेजस्वी को अपना नेता चुन चुके हैं।

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखा

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखाDelhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाके में शामिल रहे आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में तकरीर करते हुए आत्मघाती बमबारी को जायज ठहरा रहा है। वीडियो में उमर अकेला नजर आ रहा है।

और भी वीडियो देखें

नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, सीएम ने जताया दुख, कहा अविस्मरणीय है उनका बलिदान

नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, सीएम ने जताया दुख, कहा अविस्मरणीय है उनका बलिदानमध्यप्रदेश की हॉकफोर्स में तैनात एसआई आशीष शर्मा नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए है। मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के रहने वाले आशीष शर्मा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान नक्सलियों ने फोर्स पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में शर्मा घायल हो गए। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

इमरान खान की बहनों कर सड़क पर घसीटा, पाकिस्तान में बवाल

इमरान खान की बहनों कर सड़क पर घसीटा, पाकिस्तान में बवालImran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने गई उनकी 3 बहनों को उसे समय अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें अपने भाई से मिलने से रोक दिया गया। उन्हें सड़क पर घसीटा गया।

LIVE: नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे डिप्टी सीएम

LIVE: नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे डिप्टी सीएमLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा और जदयू की बैठक के बाद आज एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। वे आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पल पल की जानकारी...

अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, NIA ने किया गिरफ्तार

अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, NIA ने किया गिरफ्तारAnmol Bishnoi news in hindi : अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दिकी की हत्या के मामले में आरोपी अनमोल को NIA ने गिरफ्तार किया। उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।

उत्तराखंड में बनेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन

उत्तराखंड में बनेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोनChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य के दोनों मंडलों में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com