क्‍या खत्‍म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे प्‍लान, जेलेंस्की भी जा रहे तुर्किए

Will Russia-Ukraine war end : करीब 4 वर्षों से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के लिए 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह नई योजना गाजा शांति योजना से प्रेरित है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी इस सप्ताह तुर्किए की यात्रा करेंगे, ताकि रूस के साथ वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा सकें। इस बीच तुर्किए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ भी आ रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति भवन का कहना है कि वह किसी को नहीं भेज रहा है।





यूक्रेन के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि उन्हें इस योजना की जानकारी है, क्योंकि विटकॉफ ने इस पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रुस्तेम उमेरोव के साथ भी इस हफ्ते चर्चा की। वहीं अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने इस योजना के बारे में यूरोपीय अधिकारियों को भी जानकारी देना शुरू कर दिया है।

जेलेंस्की ने कहा, युद्ध के अंत को करीब लाने के लिए हरसंभव प्रयास करना यूक्रेन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि रूसी सेना ने आज यूक्रेन के कई इलाकों में हमला किया, जिसमें 9 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी गईं। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के बीच अंतिम वार्ता गत 23 जुलाई को तुर्किए के इस्तांबुल शहर में हुई थी।

