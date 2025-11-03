क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

Donald Trump on Russia Ukraine war: अभी कुछ समय पहले खबर थी अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि युद्ध और बढ़े।

पिछले महीने अक्टूबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात कर टॉमहॉक मिसाइल की मांग की थी, लेकिन उस समय जेलेंस्की को सफलता नहीं मिली थी। दरअसल, जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन के टॉमहॉक देता है तो माना जाएगा कि अमेरिका भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है और फिर स्थिति और भी बदतर हो जाएगी और वॉशिंगटन और मॉस्को के रिश्ते खराब हो जाएंगे।

क्या है टॉमहॉक की विशेषताएं : इस मिसाइल के विभिन्न वेरिएंट्स (ब्लॉक-III, IV, V) के आधार पर इसकी रेंज 1300 से 2500 किलोमीटर के बीच हो सकती है। यह मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है (सतह से लगभग 98 से 164 फुट ऊपर)। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसे दुश्मन के रडार से पकड़ में आने से बचाती है। टॉमहॉक अपनी उच्च सटीकता के लिए जानी जाती है, जो इसे अत्यधिक सुरक्षित लक्ष्यों पर भी सटीक वार करने में सक्षम बनाती है।

आधुनिक वेरिएंट्स में, मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है और यहां तक कि हवा में अपने लक्ष्य को भी बदल सकती है। यह मिसाइल आमतौर पर लगभग 1000 पाउंड (450 किलोग्राम) का पारंपरिक विस्फोटक या क्लस्टर बम ले जा सकती है। यह मिसाइल दूरस्थ ठिकानों पर बिना पायलट को खतरे में डाले सटीक हमले करने के लिए अमेरिकी सेना का एक महत्वपूर्ण हथियार है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala